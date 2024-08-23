Экстренный вызов: Самые громкие события недели

Самые громкие события этой недели:

— Неожиданный поворот получило дело о смерти трехлетней девочки в Сарыагашском районе.

— Женщину сбили насмерть на пересечении проспекта Республики и улицы Аскарова.

— Спасатели и пожарные проводят очистку дымоходов.

Неожиданный поворот получило дело о смерти трехлетней девочки в Сарыагашском районе. Малышка упала в туалет. Изначально предполагалось, что девочка сама по неосторожности провалилась в септик. Экспертиза показала, что у ребенка были небольшие царапины на лице и синяки на спине, которые могли быть получены при падении в туалет.

Но, спустя месяц, в тот же туалет чуть не упала еще одна девочка. Она-то и указала на 16-летнюю соседку. В полиции начали расследование и выяснили, что смерть трехлетней Асылым была результатом умышленного убийства. 16-летняя девушка призналась в содеянном. Оказалось, что у нее шизофрения. В полиции проводят расследование.

МВД РК: «В связи с выявленными обстоятельствами и с учетом психологического состояния подозреваемой, она была помещена в специализированное медицинское учреждение.

В настоящее время продолжается досудебное расследование, направленное на полное и всестороннее выяснение всех обстоятельств дела. Полиция приложит все усилия для установления истины и принятия законных решений».

Напомним, в середине мая Асылым, которая играла во дворе с соседской девочкой, внезапно исчезла. Родители, родственники, жители села и волонтеры сразу начали поиски ребенка. Малышку искали трое суток и лишь на третий день обнаружили в туалете дома напротив.

Приверженец радикального течения вербовал молодежь для совершения терактов. В шымкентском департаменте комитета национальной безопасности задержали 44-летнего местного жителя. Мужчина, являясь приверженцем идеологии запрещенной на территории нашей страны, религиозно-экстремистской организации «Хизб-ут-Тахрир», организовывал и проводил тайные собрания, куда приглашал в том числе и молодых людей, интересовавшихся религией.

Правда, во время духовного обучения «наставник» читал литературу экстремистского толка, пропагандировал идеи радикализма и призывал к организации экстремистской деятельности. Об этом узнали сотрудники органов нацбезопасности и внедрили своих специалистов, которые сделали аудиозаписи собраний.

«Специальная судебно-психофилологическая и судебно-религиоведческая экспертизы подтвердили в текстах наличие пропаганды и призывов к экстремизму. «Наставника» задержали и против него возбудили уголовное дело. Также в отдельное производство выделили уголовные дела в отношении некоторых из слушателей и участников запрещенных собраний. Обвиняемый признал свое преступление, сообщил, что сожалеет о проводимой им деятельности, просил суд о смягчении наказания. Суд счел его вину полностью доказанной. Приговор – 6 лет лишения свободы с отбыванием в учреждении со средним режимом безопасности», — сообщили в пресс-службе суда г. Шымкента.

На пересечении проспекта Республики и улицы Аскарова, на светофоре, водитель грузовика Isuzu сбил пешехода. Женщина 50-55 лет скончалась на месте происшествия. По словам водителя грузовика, она внезапно вышла на перекресток, когда уже горел желтый сигнал светофора. Так ли это, предстоит выяснить правоохранителям. В полиции начали досудебное расследование.

На оживленном перекрестке столкнулись два мотоциклиста. ДТП произошло на перекрестке улиц Байтурысынова и Торекулова. Два мотоциклиста столкнулись друг с другом, один из мотоциклов сгорел полностью. Пожарные, прибывшие на место ДТП, потушили транспорт. Водитель одного из мотоциклов госпитализирован с травмами в больницу. Причины аварии устанавливаются в полиции.

Груженная фура перевернулась 21 августа около 22:30 на кольцевой развязке Бозарык. По словам очевидцев, водитель Вольво не рассчитал скорость и на повороте и прицеп перевернулся. Пострадавших нет. Отмечу, что на кольцевой развязке Бозарык сейчас ведутся ремонтные работы.

Спасатели вызволили палец подростка из мясорубки. Самостоятельно вызволить руку девочка не смогла, и родители обратились к спасателям. Им удалось помочь подростку, серьезных травм она не получила.

За 10 лет в Казахстане ликвидировали более 230 тонн наркотиков каннабисной группы.

Министерством внутренних дел в летне-осенний период ежегодно проводится оперативно-профилактическое мероприятие “Қарасора”. В силу благоприятных климатических условий южные регионы страны являются естественными очагами произрастания дикорастущей конопли.

МВД РК: «На протяжении последних 10 лет в рамках операции “Қарасора” МВД организовываются воздушно-поисковые мероприятия с применением вертолетной техники. Анализ изъятий наркотиков каннабисной группы по республике за указанный период показывает определенные положительные результаты в пресечении преступной деятельности наркозаготовителей – за 10 лет ликвидировано более 230 тонн наркотиков каннабисной группы».

Злоумышленники стали искать новые труднодоступные посевные площади с жарким и сухим климатом, которые, по их мнению, остаются вне поля зрения полиции и не охватываются воздушной разведкой – это территория Туркестанской, Алматинской областей и областей Жетісу, Ұлытау, а также западный регион страны.

МВД РК: «Это предопределяет необходимость принятия дополнительных мер в особенности в тех регионах, где наркодельцы приспосабливаются к новым условиям культивирования наркосодержащих растений. С начала операции ликвидировано 16 тонн наркотиков каннабисной группы, из них 12 тонн конопли; 4,2 тонны марихуаны; 450 кг гашиша. Выявлено и уничтожено порядка 4 тысяч квадратных метров наркопосевов».

Шымкентцы нередко нарушают правила дорожного движения и получают «письма счастья». Автомашину Toyota очевидцы сняли в центре Шымкента. Автомобиль оказался полностью тонированным. Темной пленкой заклеены передние боковые стекла и даже лобовое стекло. В полиции приняли меры. В отношении нарушителя составили два административных протокола. Ему придется выплатить штраф.

Нарушителя за рулем патрульного автомобиля так же сняли очевидцы. Водитель не включил поворотник, когда заезжал в кармашек в центре города. В полиции провели служебную проверку, в отношении полицейского составлен административный протокол за невыполнение требований правил дорожного движения подать сигнал перед поворотом, разворотом или остановкой. Ему придется выплатить штраф.

Свыше 100 шымкентцев привлекли к ответственности за ночные гуляния детей. В минувшие выходные ювенальные полицейские мегаполиса провели рейды, направленные на профилактику подростковой преступности и защиты детей от опасных ситуаций, в которые они могут попасть, находясь в ночное время на улице и в общественных местах без сопровождения взрослых. В ходе ночного дозора стражи порядка выявили 140 несовершеннолетних на улице в неположенное время.

«В развлекательных заведениях выявлены 5 детей, в отношении родителей которых составили протоколы. А администраторы бизнеса, допустившие такое нарушение оштрафованы. Рейдовые мероприятия, нацеленные на профилактику правонарушений среди несовершеннолетних, проводятся на постоянной основе», — сообщили полицейские.

В Казахстане участились случаи, когда мошенники создают фейковые аккаунты руководителей госорганов и крупных частных организаций, чтобы рассылать подчиненным сообщения с просьбой выполнить требования правоохранительных органов.

Мошенники, выдавая себя за руководителей, сообщают подчиненным, что с ними свяжутся сотрудники правоохранительных органов и необходимо выполнить «все их требования». После ряда манипуляций на граждан оформляют мошеннические кредиты. Только за 3 дня в стране было раскрыто 178 интернет-преступлений.

Шынгыс Алекешев, официальный представитель МВД РК: «Ваши данные мошенники могут получить путем рассылки вредоносных ссылок в WhatsApp. Это может выглядеть как «проголосуйте за мою племянницу», «вы выиграли приз» и так далее. После того как пользователь мессенджера проходит по ссылке, преступники получают удаленный доступ к приложению, откуда и скачивают все контакты».

Опасные ссылки также могут быть в онлайн-играх, где мошенники требуют деньги за разблокировку аккаунта как у взрослых, так и у детей. Чтобы обезопасить себя, МВД рекомендует соблюдать правила безопасности в Интернете.

В Шымкенте стартовал первый этап акции «Месячник пожарной безопасности». Спасатели и пожарные проводят очистку дымоходов у тех жителей мегаполиса, которые не могут сделать это самостоятельно. Сажа и другие отложения, накапливающиеся в дымоходах, могут воспламениться и вызвать пожар.

Регулярная прочистка устраняет этот риск. Кроме того, засоренный дымоход снижает тягу, что приводит к ухудшению работы отопительных приборов и возможному задымлению помещения. А еще плохая тяга или засоренный дымоход могут привести к тому, что продукты сгорания, включая угарный газ, не будут эффективно выводиться наружу, что крайне опасно для жизни.

Кроме того, семьям из социально уязвимых слоев населения, многодетным и инвалидам устанавливают газоанализаторы, которые, в случае если в помещении скопится угарный газ, сигнализируют об этом жителям.

Газоанализаторы могут обнаружить даже незначительные концентрации угарного газа, что особенно важно, так как этот газ не имеет запаха и может привести к смертельному исходу.

В Шымкенте задержали женщину, подозреваемую в серии краж детских сережек. Она находила своих маленьких жертв во дворах многоквартирных домов, предлагала им заплести косы, снимала серьги и скрывалась. За три дня пострадали четверо детей, а общий ущерб составил около 300 тысяч тенге.

«Подозреваемой оказалась 20-летняя девушка. Ее задержали на территории города, и выяснилось, что украденные украшения были сданы в ломбард. Стражи порядка призывают родителей быть бдительными и не оставлять малолетних детей без присмотра», — прокомментировали инцидент в департаменте полиции г. Шымкента.

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