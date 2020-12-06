Сегодня в Шымкенте впервые в городской больнице № 1 прошел мастер-класс с использованием лазерного аппарата LEONARDO производства компании Biolitec (Германия).

Новейшее лазерное устройство LEONARDO многофункционально и имеет широкий спектр применения.

В частности, с его помощью можно лечить такие заболевания, как геморрой, фистула, гинекологические, урологические, ЛОР-заболевания, грыжи позвоночника и узлы щитовидной железы, сообщает Пресс-служба акимата города Шымкент.

Раньше такие операции выполнялись долго, оставляя после операции значительные шрамы. Пациент, после такой травмы, долго восстанавливается. И теперь современные лазерные технологии решили все эти проблемы. Операция длится 15-20 минут, без боли, без наркоза, после операции нет шрамов, через несколько часов пациент даже может возвращаться домой.

Врачи Шымкента за счет внедрения новых методов и современных медицинских технологий, планируют достичь больших результатов.