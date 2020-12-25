траур, смерть
Фото: //stdominics.ie

Сегодня спустя 8 лет на месте крушения пограничного самолета АН-72 в Туркестанской области прошел митинг по случаю годовщины со дня авиакатастрофы, унесшей жизни 27 человек.

В мероприятии приняли участие военнослужащие, представители духовенства, филиала Республиканского общественного объединения ветеранов-пограничников «Застава тарландары», а также родные и близкие погибших.

По инициативе военнослужащих Департамента ПС КНБ по Туркестанской области с в дань памяти истинным патриотам – защитникам рубежей Родины на месте крушения была установлена Мемориальная доска.

На мраморном камне мемориальной доски золотыми буквами выбиты имена погибших.
Коллеги и близкие у Мемориала скорби почтили память ушедших товарищей, провели церемонию возложения цветов, а представители духовенства – религиозные обряды.

25 декабря 2012 года для всей страны стал траурным днем. В этот зимний вечер под Шымкентом крушение потерпел военный самолет АН-72 Пограничной службы КНБ РК следовавший по маршруту из столицы на юг республики.

вертолет

Произошедшая вблизи населенного пункта Тассай Сайрамского района авиакатастрофа унесла 27 человеческих жизней. Это трагическое событие стало самым крупным в истории Независимого Казахстана.

В той авиакатастрофе погибли:

1) Полковник Т.М. Стамбеков;
2) Полковник Е.Н. Нурлашев;
3) Полковник К.Т. Қабдылғазезов;
4) Полковник П.М. Доценко;
5) Полковник Е.М. Махаев;
6) Полковник К.К. Базарбаев;
7) Подполковник А.И. Дмитриев;
8) Подполковник В.А. Рахман;
9) Подполковник А.А. Рахман;
10) Подполковник К.А. Мухамадиев;
11) Подполковник А.П. Шуканов;
12) Подполковник В.Н. Кущ;
13) ПодполковникБ.З. Қожахметов;
14) Подполковник С.С. Досыбеков;
15) Подполковник А.Б. Айтмамбетов;
16) Майор М.Т. Нұрахметов;
17) Майор О.А. Голубев;
18) Майор А.Ш. Ибраев;
19) Майор М.Е. Усенов;
20) Старший лейтенант А.О. Филипко;
21) Старший лейтенант А. Лұқпанов;
22) Прапорщик А.П. Вологжанин;
23) Старший сержант М.Ж. Қонақбай;
24) Сержант Г.Ж. Доланбаева;
25) Сержант Р.Қ. Мысаев;
26) Младший сержант П.К. Взяков;
27) С.А. Стамбекова – супруга Т.Стамбекова

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