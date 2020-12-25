Сегодня спустя 8 лет на месте крушения пограничного самолета АН-72 в Туркестанской области прошел митинг по случаю годовщины со дня авиакатастрофы, унесшей жизни 27 человек.
В мероприятии приняли участие военнослужащие, представители духовенства, филиала Республиканского общественного объединения ветеранов-пограничников «Застава тарландары», а также родные и близкие погибших.
По инициативе военнослужащих Департамента ПС КНБ по Туркестанской области с в дань памяти истинным патриотам – защитникам рубежей Родины на месте крушения была установлена Мемориальная доска.
На мраморном камне мемориальной доски золотыми буквами выбиты имена погибших.
Коллеги и близкие у Мемориала скорби почтили память ушедших товарищей, провели церемонию возложения цветов, а представители духовенства – религиозные обряды.
25 декабря 2012 года для всей страны стал траурным днем. В этот зимний вечер под Шымкентом крушение потерпел военный самолет АН-72 Пограничной службы КНБ РК следовавший по маршруту из столицы на юг республики.
Произошедшая вблизи населенного пункта Тассай Сайрамского района авиакатастрофа унесла 27 человеческих жизней. Это трагическое событие стало самым крупным в истории Независимого Казахстана.
В той авиакатастрофе погибли:
1) Полковник Т.М. Стамбеков;
2) Полковник Е.Н. Нурлашев;
3) Полковник К.Т. Қабдылғазезов;
4) Полковник П.М. Доценко;
5) Полковник Е.М. Махаев;
6) Полковник К.К. Базарбаев;
7) Подполковник А.И. Дмитриев;
8) Подполковник В.А. Рахман;
9) Подполковник А.А. Рахман;
10) Подполковник К.А. Мухамадиев;
11) Подполковник А.П. Шуканов;
12) Подполковник В.Н. Кущ;
13) ПодполковникБ.З. Қожахметов;
14) Подполковник С.С. Досыбеков;
15) Подполковник А.Б. Айтмамбетов;
16) Майор М.Т. Нұрахметов;
17) Майор О.А. Голубев;
18) Майор А.Ш. Ибраев;
19) Майор М.Е. Усенов;
20) Старший лейтенант А.О. Филипко;
21) Старший лейтенант А. Лұқпанов;
22) Прапорщик А.П. Вологжанин;
23) Старший сержант М.Ж. Қонақбай;
24) Сержант Г.Ж. Доланбаева;
25) Сержант Р.Қ. Мысаев;
26) Младший сержант П.К. Взяков;
27) С.А. Стамбекова – супруга Т.Стамбекова