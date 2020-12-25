Сегодня спустя 8 лет на месте крушения пограничного самолета АН-72 в Туркестанской области прошел митинг по случаю годовщины со дня авиакатастрофы, унесшей жизни 27 человек.

В мероприятии приняли участие военнослужащие, представители духовенства, филиала Республиканского общественного объединения ветеранов-пограничников «Застава тарландары», а также родные и близкие погибших.

По инициативе военнослужащих Департамента ПС КНБ по Туркестанской области с в дань памяти истинным патриотам – защитникам рубежей Родины на месте крушения была установлена Мемориальная доска.

На мраморном камне мемориальной доски золотыми буквами выбиты имена погибших.

Коллеги и близкие у Мемориала скорби почтили память ушедших товарищей, провели церемонию возложения цветов, а представители духовенства – религиозные обряды.

25 декабря 2012 года для всей страны стал траурным днем. В этот зимний вечер под Шымкентом крушение потерпел военный самолет АН-72 Пограничной службы КНБ РК следовавший по маршруту из столицы на юг республики.

Произошедшая вблизи населенного пункта Тассай Сайрамского района авиакатастрофа унесла 27 человеческих жизней. Это трагическое событие стало самым крупным в истории Независимого Казахстана.

В той авиакатастрофе погибли:

1) Полковник Т.М. Стамбеков;

2) Полковник Е.Н. Нурлашев;

3) Полковник К.Т. Қабдылғазезов;

4) Полковник П.М. Доценко;

5) Полковник Е.М. Махаев;

6) Полковник К.К. Базарбаев;

7) Подполковник А.И. Дмитриев;

8) Подполковник В.А. Рахман;

9) Подполковник А.А. Рахман;

10) Подполковник К.А. Мухамадиев;

11) Подполковник А.П. Шуканов;

12) Подполковник В.Н. Кущ;

13) ПодполковникБ.З. Қожахметов;

14) Подполковник С.С. Досыбеков;

15) Подполковник А.Б. Айтмамбетов;

16) Майор М.Т. Нұрахметов;

17) Майор О.А. Голубев;

18) Майор А.Ш. Ибраев;

19) Майор М.Е. Усенов;

20) Старший лейтенант А.О. Филипко;

21) Старший лейтенант А. Лұқпанов;

22) Прапорщик А.П. Вологжанин;

23) Старший сержант М.Ж. Қонақбай;

24) Сержант Г.Ж. Доланбаева;

25) Сержант Р.Қ. Мысаев;

26) Младший сержант П.К. Взяков;

27) С.А. Стамбекова – супруга Т.Стамбекова