Вылетел из Шымкента и исчез: военный вертолет ищут уже неделю

В Алматинской области продолжаются поиски военного вертолета, пропавшего над Сорбулакским водохранилищем. С момента исчезновения воздушного судна прошла почти неделя. На месте работают спасатели, военные и родные членов экипажа. Накануне в зону поисков прибыл министр обороны Даурен Косанов.

Согласно видео, опубликованному Министерством обороны, рядом с водохранилищем обнаружены обломки вертолета и личные вещи экипажа. Известно, что на борту находились 3 человека. Вертолетом управлял майор Нуржигит Уйсинбаев. Экипаж направлялся в служебную командировку. 25 июля в 7 утра они вылетели из Шымкента. Через два часа приземлились в Луговом для дозаправки, затем продолжили маршрут.

Брат командира экипажа, Ержигит Уйсинбаев, рассказал, что 33-летний Нуржигит перед вылетом обещал сообщить о прибытии. Однако после дозаправки связь с ним резко прервалась

Сам Нуржигит Уйсинбаев родом из Ленгера. Последние годы жил с матерью в Алматы. В 2010 году поступил в Военный институт Сил воздушной обороны имени Талгата Бигелдинова в Актобе. Выпустился в 2014 году в звании лейтенанта и с тех пор проходил службу в алматинском гарнизоне.

Ержигит Уйсинбаев, брат командира экипажа: «Он летал 11 лет, с 2014 года. Ни разу не прерывал полеты. Проходил все регламентные проверки, ежегодно подтверждал квалификацию. Был лётчиком первого класса и командиром экипажа».

По словам Ержигита, брат с детства мечтал стать пилотом. Отличался сдержанным характером, строго придерживался дисциплины и регламента. В день вылета чувствовал себя хорошо, был в хорошем настроении

Ержигит Уйсинбаев, брат командира экипажа: «24 июля было жарко. Он помогал по хозяйству. Я сказал: «Зайди в дом, отдохни», — но он ответил: «Не хочу лежать». До самого вечера был активен, шутил, смеялся».

С момента исчезновения вертолета Ержигит находится на месте поисков. По его словам, накануне на поверхность воды всплыли личные вещи брата — гигиенические принадлежности, зарядка и термос, подаренный матерью.

Военный вертолет ЕС-145 пропал с радаров утром 25 июля. На борту находились трое военнослужащих. Судьба экипажа пока неизвестна. Поисково-спасательная операция продолжается.