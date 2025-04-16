Новый асфальт провалился в Шымкенте, но жители берут ситуацию в свои руки

Асфальтировали с надеждой, а теперь снова переживают за безопасность. В шымкентском микрорайоне Тассай спустя всего год после ремонта на одной из улиц провалился асфальт. Жители бьют тревогу: ямы с каждым днем становятся глубже.

Улица Айбын сегодня, словно минное поле. Ямы внушительных размеров угрожают не только пешеходам, но и автомобилям. Асфальт здесь положили в октябре 2024 года — прошло меньше года, а дорога уже в аварийном состоянии.

Орак Ахметов, житель г. Шымкента: «Детей много тут, боимся. Один раз уже машина застряла. Если ребёнок упадёт — что тогда?»

По информации акимата, в прошлом году в Тассае заасфальтировали 37 улиц. Проблемы, уверяют чиновники, возникли только на одной. Именно здесь ранее прокладывали канализацию. Подрядчик после завершения работ уплотнил грунт, как положено. Но позже жители начали самовольно подключаться к системе и заново вскрыли землю — повторного уплотнения уже не было.

Багдат Орынбай, главный специалист управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог: «Повторное уплотнение должны были сделать сами жители за свой счёт. Тем не менее, подрядчик восстановит асфальт. Это займёт 2–3 дня. Мы ждём, пока земля усядется естественным путём».

Специалисты поясняют: если укладывать асфальт на рыхлый грунт — он обязательно просядет, особенно после дождей. К качеству самого покрытия, уверяют, претензий нет — оно прошло лабораторные испытания.

Но пока идут разговоры и ожидание «естественного уплотнения», жители берут ситуацию в свои руки: устанавливают временные ограждения, чтобы уберечь прохожих и автомобили от беды.