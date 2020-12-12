В Туркестанской области полицейские провели 125 мероприятий в рамках акции «16 дней без насилия в отношении женщин».

На территории Туркестанской области с 25 ноября по 10 декабря 2020 года проводилась республиканская акция «16 дней без насилия в отношении женщин» с участием всех заинтересованных государственных органов, неправительственных организаций, общественности и средств массовой информации, сообщает Пресс-служба ДП Туркестанской области.

Ее основной целью является привлечение внимания общественности к к предотвращению и противодействию домашнему насилию и торговле людьми, а также активизация деятельности государственных учреждений и общественных объединений для объединения усилий по защите прав человека, повышению уровня правовой грамотности женщин о собственных правах и формах защиты. Данная акция проводится в рамках ежегодной международной кампании, которая начинается 25 ноября, в Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин, и продолжается до 10 декабря – Дня прав человека.

В ходе акции полицейские организовали и провели 125 общественных мероприятий, в том числе в онлайн-режиме. Из них на предприятиях и в организациях – 30, в учебных заведениях – 70, а также в населенных пунктах мобильными проведены проведены 25 различных мероприятий. Также сотрудники местной полицейской службы организовали онлайн-встречи через программу «ZOOM» на темы профилактики и недопущения фактов семейно-бытового насилия, гендерного равенства, прав женщин, торговли людьми и других.

Кроме того, во время акции стражи порядка проверили по месту жительства 477 лиц, состоящих на учете в ОВД, с которыми проведены профилактическая работа. Из них, совершивших правонарушения в семейно-бытовой сфере – 199, неблагополучные семьи — 278. Количество примененных к правонарушителям индивидуальных профилактических мероприятий — 314, в том числе разъяснительные беседы — 157, поставлены на учет, как неблагополучные семьи — 44, вынесены защитные предписания-101, к 12 правонарушителям судом предъявлены особые требования к поведению.

Также с начала акции «16 дней без насилия в отношении женщин» сотрудники полиции раздали в местах массового скопления людей 6182 информационно — раздаточных материалов, из них 6156 буклетов и памяток; а также разместили 26 билбордов и плакатов.