За один день ОПМ «Правопорядок» выявлено 1077 административных правонарушений.

Сотрудниками Департамента полиции города Шымкент с 22 по 24 декабря текущего года в целях поддержания правопорядка, предупреждения, пресечения преступлений на улицах и в других общественных местах на территории города проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Правопорядок».

По результатам одного дня ОПМ выявлено 1077 административных правонарушений, из них:

— мелкое хулиганство — 126 фактов;

— нарушение тишины — 52;

— распитие спиртных напитков или нахождение в общественных местах в пьяном виде — 179;

— нахождение в ночное время несовершеннолетних в развлекательных заведениях или вне жилища без сопровождения взрослых — 79;

— проживание без регистрации либо без документов, удостоверяющих личность — 329;

— управление транспортным средством с не пристегнутым ремнем безопасности — 128;

-нарушения правил движения пешеходами -153 фактов; и иные правонарушения.