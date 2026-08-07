Шымкент вошел в число лидеров по численности граждан, совершивших уголовные правонарушения

В ряде регионов Казахстана наметилась тревожная динамика по количеству лиц, привлеченных к ответственности за уголовные правонарушения. В частности, по данным портала Ranking.kz Шымкент вошел в число лидеров по числу граждан, совершивших преступления: за январь–июнь 2026 года здесь насчитали 2,2 тыс. таких лиц, при этом за год зафиксирован небольшой рост этого показателя.

Схожая ситуация наблюдается и в Туркестанской области, где количество лиц, преступивших закон, составило 1,7 тыс. человек. Рост числа правонарушителей в этом регионе за год составил 3,6%. Помимо южных регионов, рост численности совершивших правонарушения отмечен также в Улытауской и Мангистауской областях, а также в Астане.

При этом в целом по республике сохраняется устойчивая тенденция к снижению уровня преступности. За первое полугодие 2026 года в Казахстане было зарегистрировано 57 тыс. уголовных правонарушений, что на 11,7% меньше показателей аналогичного периода прошлого года. Если рассматривать более длительный период, то по сравнению с первой половиной 2016 года число преступлений в стране сократилось в 3,6 раза. Стоит отметить, что годовое снижение количества зарегистрированных правонарушений наблюдается во всех без исключения регионах страны.

Роль цифровизации

Значительная часть уголовных дел (92,5% или 52,7 тыс. случаев) сейчас ведется в электронном формате. Переход к «цифре», начавшийся в 2018 году, позволил сделать уголовный процесс более прозрачным, ускорил документооборот и повысил эффективность прокурорского надзора. В Генпрокуратуре РК подчеркивают, что цифровизация помогает исключить факты укрытия преступлений и лучше защищать права всех участников процесса.

Трансформация преступности

За последнее десятилетие характер правонарушений в стране существенно изменился:

Спад традиционных преступлений: По сравнению с 2016 годом количество краж уменьшилось почти в 11 раз, грабежей — в 12,4 раза, разбоев — в 15 раз. Также существенно снизилось число случаев хулиганства, убийств и вымогательств.

Мошенничество как основной риск: Сегодня мошенничество — самый распространенный вид правонарушений (34,2% от общего числа). Хотя за последний год их количество сократилось на 14,6% (до 19,5 тыс.), в общей структуре преступности их доля заметно выросла на фоне резкого снижения доли краж.

Изнасилования: Единственная категория из представленных, где зафиксирован небольшой рост (+2,2%, до 231 случая).

Общие показатели и нюансы учета

Общая численность лиц, совершивших уголовные правонарушения по республике, за полгода сократилась на 4,3%, до 28,5 тыс. человек (в сравнении с 2016 годом — снижение в 2 раза).

Важно учитывать, что статистика правонарушений и статистика лиц, их совершивших, не идентичны: один человек может быть причастен к серии преступлений, а процесс учета граждан происходит только после завершения следственных действий и направления дела в суд. Таким образом, снижение общего количества преступлений по стране сопровождается изменением их характера, смещая акцент профилактической работы с контроля улиц на борьбу с интеллектуальными и финансовыми угрозами.