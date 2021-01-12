При этом школы должны соблюдать санитарные требования и формировать классы по 15 человек.

По решению Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции в III четверти 2020-2021 учебного года в условиях карантинных ограничений обучение в традиционном формате продолжится в дежурных 1-5 классах по заявлению родителей или законных представителей детей. При этом школы должны соблюдать санитарные требования и формировать классы по 15 человек.

В малокомплектных школах с контингентом обучающихся до 300 человек обучение продолжится в традиционном формате.

В выпускных классах организаций образования независимо от формы собственности обучение осуществляется в комбинированном формате: 70% учебных предметов изучаются в традиционном формате, 30% – в дистанционном. Количество учеников выпускных классов составляет более 440 тыс. человек.

При организации обучения в комбинированном формате необходимо соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы: составление гибкого расписания уроков с указанием времени начала и завершения, увеличение смен и подсмен для социального дистанцирования, сокращение физических контактов, организация перемен между уроками в разное время для разных классов, ежедневный замер температуры обучающихся и педагогов медработниками при входе.

Также при необходимости по желанию педагогов, школьников и их родителей в штатном формате разрешается проводить индивидуальные консультации в стенах школ. По санитарным требованиям в одной группе могут находиться не более 5 человек.

Отметим, что за первое полугодие обучения в дистанционном формате с использованием образовательных платформ педагоги суммарно выставили 233 823 453 оценки и дали 78 403 920 учебных заданий.