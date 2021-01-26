Раненое сердце

Преданные забвению

Начну с хорошей новости. Наконец-то вышел в свет двухтомник о врачах и фельдшерах РК, которые, получив медобразование в российских вузах, бескорыстно и самоотверженно отдавали и отдают себя самому святому делу на земле – лечению людей. Почему наконец-то?

Дело в том, что планировалось издать книгу еще в 1984 году. Но никто из издателей не рискнул. Слишком много «японских шпионов» оказалось под одной обложкой. А вы разве не знали, что числились и такие в списках врагов народа. Даже реабилитированные спустя годы М. Ауэзов и А. Байтурсынов.

Не миновали репрессии и медицинскую элиту. Но имена многих были развеяны

ветрами вместе с пылью веков. А что может быть страшнее забвения?

Заполнить «белые пятна» в истории казахстанской медицины взялся

Алихан Досаханов. Не историк, не писатель, а врач. Больше того – светило

медицинской науки международного масштаба.

Коротко об авторе:

Регалии: доктор медицинских наук, Академик

Национальной академии естественных наук РК, профессор, автор 15

патентов, посвященных новым методам лечения.

Награды : звание «Казахстан енбек синирген кайраткери», орден

«Курмет» и три не менее почетных зарубежных– Hippokrat, Avicenna и Пирогова.

Народное признание: Врач, ученый и общественный деятель с большой буквы!

«Страстно желать выздоровления»

50 лет отдал он медицине, из них тридцать с лишним – лечил от раковых

заболеваний в Казахском НИИ онкологии и радиологии. В его личном списке

более десяти тысяч больных, которые были по сути обречены. Треть из них выздоровела.

А те, кто имел третью стадию развития рака, благодаря химиотерапии, прожили от пяти до 20(!) лет. Это самая высокая оценка профессионализму врача А. Досаханова.

Он из той когорты врачей, которые лечили, а не оказывали медицинские услуги.

И потому мне лично импонируют его принципы: « В лечение нужно вкладывать душу.

Уметь внушить пациенту оптимизм и твердую веру в выздоровление». «Нужно

относиться к больному как к близкому человеку, страстно желать ему

выздоровления». « Врач должен любить свою профессию, понимать ее особую миссию».

«Счастье врача — в выздоровлении пациента». Записывайте, интерны, эти золотые слова и не ссылайтесь на то, что « не давали никакой клятвы Гиппократу». В качестве некоего организованного обряда это не делали и студенты прошлых лет. Чувство особой ответственности формировалось в них всей системой обучения профессии. Как и активная гражданская позиция.

БАМ! Он ворвался в жизнь нашего поколения подобно целине. Кто-то рвался туда

за зарплатой, кто-то за туманом и за запахом тайги. Врач Досаханов решил променять столицу на возможность быть наиболее полезным родине. И даже после отказа по причине «с детьми не берем», не отступил. Уехал с семьей в Мангистау. Работал врачом студенческого отряда. Именно так и должен был, по его мнению, поступить человек, которого назвали «Лицом казахстанского комсомола». Он всегда помнил о своей миссии спасать жизнь и здоровье нации.

В 2012 году вместе с другом А. Байгенжиным Алихан создает общественное

объединение «Казахстанские врачи за предотвращение ядерной войны».

Принимает активное участие в становлении и развитии Международного научно-производственного холдинга «Фитохимия».

Вместе с такими же принципиальными коллегами А. Досаханов твердо отстаивает свою

точку зрения в Минздраве и во всех коридорах власти. В итоге все виды кардиологических операций взрослым и детям у нас в стране вошли в гарантированный объем бесплатной медицинской помощи.

Не менее впечатляют и заслуги ученого А. Досаханова. Это он в 1980 годах под руководством академика С. Балмуханова создал новое направление в клинической онкологии – полирадиомодификацию. Оно получила высокую оценку коллег из Японии. Сегодня широко применяется в медучреждениях не только нашей страны, но и за рубежом. Автор не только с блеском защитил докторскую диссертацию на эту тему. Он создал научную школу радиологии и полирадиомодификации при лечении раковых заболеваний.

Под его руководством защитили диссертации более 15 докторов и кандидатов наук.

Науке он предан так же как единственной и любимой жене. А сейчас – тем более. Ведь работает наш доктор в Национальном медицинском центре, который и благодаря его трудам тоже, обрел статус уникальной мультидисциплинарной «пятизвездочной» клиники.

Только здесь он написал и издал 360 (!) научных трудов.

Его жизнелюбию, неустанному творческому поиску, работоспособности

можно позавидовать. Но организм порой не выдерживает столь большой нагрузки,

особенно если она приходится на душу и сердце.

-Он и впрямь оставлял частичку сердца в каждом своем пациенте, —

говорит его коллега д.м.н. , — А когда писал книгу, то так проникался тяжелой судьбой некоторых героев, что не мог сдержать слез. Вложил в книгу столько чувств и был просто сломлен отказом ее печатать. Все это сказалось на здоровье. Алихан Хамзинович попал в больницу и великий кардиолог Пя провел ему операцию на открытом сердце. Насколько это серьезно – знают только врачи. Даже поздравления по поводу выхода книги автор принимает по телефону. А мы все желаем нашему доктору только одного – выздоровления.

Помня его уроки, желаем это страстно, такими словами, которые

просто не могут быть не услышаны Тем, кто дал ему такую профессию.

Их имена должны остаться в истории

Поставив перед собой эту цель, А. Досаханов работал в архивах, скрупулезно собирал свидетельства очевидцев и воспоминания родных. И представить не мог, что наберется материалов не на книгу, а на две. Пробный тираж в 3000 экземпляров разлетелся в момент. И найти книги можно только в библиотеках.

Естественно, интересно, кто из наших врачей и фельдшеров попал в эту необычную энциклопедию. Жаль, что только двое. И в то же время хорошо, что двое. Иначе пришлось бы просто перечислять фамилии.

А так есть что вспомнить и о своих замечательных земляках.

О Разие Искаковой писано-переписано. И все же знает ли племя молодых медиков

о самоотверженности фронтовой сестрички, как любя звали ее бойцы.

1944 год. Польша. Фашисты бросили все силы , чтобы «опрокинуть» наши танки в Вислу.

Рвутся снаряды, горят танки, стонут и матерятся раненые и обожженные…

И стиснув зубы, замолкают, когда видят, как ползет от танка к танку молоденькая сестричка. Да, ей было страшно, но в тот момент она не думала о себе. Как и о том, кого спасала. А ведь среди них, как выяснилось потом, был будущий Герой Советского Союза П.Е. Федоров. А в другом из боев, на подступах к Берлину, она лично перевязала и оказала помощь 87 раненым (!). Разия была представлена и получила орден Красной звезды. Удивительно богатая фронтовая биография простой девушки из Шымкента имеет невероятный финал. Разия — первая и пока единственная казашка награждена высшей наградой Международного Красного Креста – медалью Флоренс Найтингейл.

Второй герой двухтомника – Иманали Оспанович Байдаулетов. Д.М.Н, профессор.

Член-корреспондент Российской Академии естествознания. Кавалер ордена «Курмет», Почетный гражданин Шымкента и Ордабасинского района. Видный ученый невролог и профпатолог, организатор здравоохранения.

Это из книги. А из журналистского блокнота – он был в числе первых

выбранных, а не назначенных главврачей МСЧ « Фосфор». При нем славилось отделение профпатологии, где изучение причин заболеваемости, лечение, статистика выздоровлений велись на высочайшем научном уровне. Не случайно, много позже именно И. Байдаулетову и его коллегам будет доверено тщательное научное обследование экологических последствий деятельности свинцового завода.

Имя Байдаулетова с теплом вспоминают сотни его пациентов. Но «молится» как минимум тысяча семей. В 1977 году он был координатором Международной программы «Врачи за мир» (США) и Международной организации « Интерпласт-Турция». И турецкие специалисты провели тогда тысячу бесплатных пластических операций. А благодаря Байдаулетову помощь получили действительно остронуждающиеся.

В 2012 году И. Байдаулет был делегатом Всемирного конгресса МД « Врачи мира за предотвращение ядерной войны» в Хиросиме, где медики и несколько десятилетий спустя продолжают бороться за тех, кому удалось выжить в этом аду. И это далеко не единственный случай, когда наш земляк достойно представлял нашу страну за рубежом.

Мы радуемся ( и правильно делаем!) популярности наших эстрадный звезд, победам спортсменов и девушек на конкурсах красоты. Но разве не достойны такой же гордости фельдшера и врачи, порой своими жизнями спасающие наши?

На эти вопросы и дает ответы уникальный труд врача А. Досаханова. Спасибо ему за тех героев, кого мы знали, и тех, кого теперь знаем в лицо.

Нина Казорина