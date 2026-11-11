Доллар растёт, нефть падает: экономисты оценили риски для Казахстана

Мировые цены на нефть резко снизились на фоне изменений на международных рынках. Одновременно по отношению к тенге подорожали доллар и евро. Эксперты предупреждают, что продолжительное снижение нефтяных котировок может отразиться на доходах Казахстана, курсе национальной валюты и стоимости импортных товаров.

Согласно данным, приведённым в сюжете, январские фьючерсы на нефть марки Brent подешевели почти на 7%, опустившись до 91,5 доллара за баррель. Декабрьские фьючерсы на американскую нефть WTI потеряли около 6% и снизились до 85,68 доллара.

Одним из факторов давления на нефтяной рынок называют увеличение добычи в США. Рост предложения способен сдерживать стоимость сырья. Дополнительное влияние оказывают ожидания снижения геополитической напряжённости на Ближнем Востоке.

Финансовый советник R-Finance Арман Байганов связывает динамику нефтяных котировок в том числе с политическими событиями и международными переговорами.

По его мнению, позитивные ожидания относительно урегулирования конфликтов могут способствовать дальнейшему снижению стоимости нефти.

Казахстан остаётся крупным экспортёром нефти, поэтому изменение мировых цен на сырьё имеет существенное значение для национальной экономики.

Если нефтяные котировки продолжительное время будут оставаться на низком уровне, это может привести к сокращению экспортной выручки и поступлений в бюджет. Масштаб последствий будет зависеть от глубины и продолжительности снижения цен.

Ведущий аналитик Ассоциации финансистов Казахстана Алмат Оракбай отмечает, что нефтяные котировки непосредственно влияют на валютные поступления в страну.

«При снижении нефтяных котировок сокращается валютная выручка, что ухудшает торговый баланс и оказывает давление на тенге. Ослабление национальной валюты может привести к увеличению затрат на импортные товары», — пояснил эксперт.

По данным, озвученным в материале, на 10 ноября курс доллара составлял около 447,5 теңге, а евро превышал 502 теңге. За несколько предыдущих суток обе иностранные валюты укрепились по отношению к тенге.

Ослабление национальной валюты увеличивает расходы компаний на приобретение зарубежной продукции. Это касается продуктов питания, лекарственных препаратов, бытовой техники и других импортируемых товаров.

Дополнительные затраты могут постепенно включаться в розничные цены, увеличивая расходы потребителей.

При этом изменение стоимости нефти не означает автоматического и немедленного роста цен в магазинах. На конечную стоимость товаров также влияют логистика, закупочные контракты, конкуренция и другие экономические факторы.

Эксперты подчёркивают, что дальнейшая ситуация будет зависеть от динамики мирового нефтяного рынка и валютных котировок. Если снижение цен на сырьё окажется продолжительным, риски для казахстанской экономики могут усилиться.