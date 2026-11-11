«Закон и порядок»: в Шымкенте напомнили об ответственности за нарушение правил благоустройства

В Шымкенте в рамках мероприятий по благоустройству и поддержанию общественного порядка выявили около 700 правонарушений. Такие данные показывают, насколько важно соблюдать правила обращения с отходами и бережно относиться к городскому имуществу.

Выброшенный мимо контейнера мусор, повреждённые урны и загрязнение общественных пространств создают неудобства для жителей, ухудшают санитарное состояние улиц и требуют дополнительных расходов на уборку и восстановление.

В Казахстане ответственность за загрязнение мест общего пользования и нарушение правил благоустройства предусмотрена законодательством. Конкретная статья и мера ответственности зависят от обстоятельств: где совершено нарушение, какой ущерб причинён и имеются ли другие признаки противоправных действий. Поэтому нельзя считать, что любое нарушение автоматически влечёт одинаковый штраф.

Жителям Шымкента рекомендуют выбрасывать бытовые отходы в предназначенные для этого контейнеры, не оставлять пакеты рядом с детскими площадками, остановками и зелёными зонами. Крупногабаритный и строительный мусор необходимо вывозить с соблюдением установленных требований, а не складировать возле обычных баков.

Если человек стал свидетелем порчи городского имущества или незаконного выброса отходов, он может сообщить об этом в уполномоченные службы. Полезно указать точное место, время и характер нарушения. Фото или видео могут помочь при проверке, но ради их получения нельзя вступать в конфликт или подвергать себя опасности.

Особое значение имеет личный пример взрослых. Детям важно объяснять, что чистота двора, парка и набережной зависит от поведения каждого человека.

Принцип «Закон и порядок» начинается с повседневных поступков. Бережное отношение к общественным местам помогает сделать Шымкент безопаснее, чище и удобнее для жизни.

Чистота города зависит от каждого.