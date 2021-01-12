марихуана

Постановлением суда за совершение преступления подсудимого приговорили к 5 годам лишения свободы, передает Otyrar.KZ.

В дежурную часть Махтаральского РОП поступило сообщение о том, что местный житель занимается сбытом наркотических средств.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские Махтаральского РОП установили личность подозреваемого, работника автомойки, который сбыл местному жителю 2 спичечных коробка с марихуаной.

Изъятые на автомойке в качестве вещественных доказательств наркотики направили на экспертизу.

Наркотическое средство оказалось высушенной марихуаной, весом более 6 гр.

Подозреваемого взяли под стражу.

Постановлением суда за совершение преступления подсудимого приговорили к 5 годам лишения свободы.

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