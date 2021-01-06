В Шымкенте началась приписка будущих защитников нашей страны.

Это мероприятие проводится ежегодно с 5 января по 31 марта для принятия граждан мужского пола на воинский учет и определения их степени годности к воинской службе, установления уровня образования, полученной специальности и физической подготовленности.

«В этом году по Шымкенту планируется поставить на воинский учет более 5 тысяч юношей. Каждый может обратиться по месту жительства в местный орган военного управления и получить всю подробную информацию», — пояснил заместитель начальника Департамента – начальник управления комплектования ДДО города Шымкент полковник Ажимухан Шинтаев.

Ежедневно в местные органы военного управления города для прохождения медицинского осмотра будут прибывать учащиеся школ и средне специальных учебных заведений. Согласно плану в день объединенные управления по делам обороны планируют принимать около 100 человек. Сначала юноши пройдут медицинское обследование, подтверждающее пригодность к воинской службе, и проверку необходимых документов. Если в процессе приписки будут выявлены допризывники, нуждающиеся в лечении или медицинском наблюдении, то их прикрепят к лечебно-профилактическим организациям.

тоит отметить, что приписка граждан к призывным участкам проводится местными исполнительными органами совместно с местными органами военного управления для первичной постановки на воинский учет молодых людей.

Приписке в соответствии с Законом Республики Казахстан «О воинской службе и статусе военнослужащих» подлежат граждане Республики Казахстан мужского пола, которым исполняется 17 лет.

После завершения всех процедур молодым людям выдается на руки удостоверение о приписке к призывному участку. Приписное свидетельство является документом призывника, как подтверждение состояния на воинском учете.

Дополнительно с гражданами, впервые вставшими на воинский учет, проводится информационная работа по поступлению в военные учебные заведения Министерства обороны, и разъясняются перспективы воинской службы по контракту.

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