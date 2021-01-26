Здание первой городской поликлиники по проспекту Тауке хана после капитального ремонта не узнать.

Всё новое: от кровли до пола. Помпезного открытия в связи с пандемией устраивать не стали. Коллектив медучреждения уже ведет прием пациентов на своем прежнем месте и в обновленных кабинетах. В поликлинике есть своя лаборатория, УЗИ-кабинеты и рентген.

Капитальный ремонт Шымкентской поликлиники №1 удалось завершить в рекордные сроки — полгода понадобилось подрядной организации, чтобы привести здание в порядок. На ремонт было потрачено 473 миллиона тенге.