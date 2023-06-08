В Шымкенте стартует капитальный ремонт старых домов

В этом году в Шымкенте начнется капитальный ремонт 15 многоквартирных домов, передает Отырар.

Местные власти обещают вернуть жилой вид домам, расположенных на пр. Аль-Фараби, пр. Республики, ул. Аскарова, Дулати, Жангельдина, Ильяева и в Отырарском, спортивном и Восточном микрорайонах.

Речь идет о полном капитальном ремонте, так как здания сильно износились и требуют не только покраски стен, но и более серьезных ремонтных работ. А именно подрядчики заменят кровли, обновят подвал, подъезды и канализационные трубы. Подробнее о запуске программы капитального ремонта рассказали в Управлении жилья.

«Это возвратные средства, выделяются из местного или республиканского бюджета. По согласию жителей домов, не менее 70 процентов должны быть солгасны на проведение капитального ремонта. Обращение подается, там протокольно все фиксируется. В основном обращаются крыши у кого текут, побелка, замена устаревших кабелей, водопроводов, канализации. Но они возвратные средства, то есть жителям тяжело сразу проплатить крупную сумму. Поэтому мы выделяем деньги, делаем модернизацию, а собственники расплачиваются ежемесячно. Если средства из республиканского бюджета то на 7 лет делят сумму,если из местного то на 15», — рассказал Оспан Абиев, заместитель руководителя управления жилья Шымкента.

К слову, в прошлом году под программу капитального ремонта попали 60 многоэтажных жилых домов.