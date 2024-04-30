Капремонт школы на 56 млн тенге затянулся на два года

В одном из сёл Туркестанской области затянулся капитальный ремонт школы.

Здание в селе Жолбасшы простаивает. Работы на объекте начали два года назад, а завершить должны были в декабре прошлого года. Учебное заведение до сих пор не сдали в эксплуатацию, передает OTYRAR со ссылкой на 24.kz.

В школе села Жолбасшы внеплановое родительское собрание. Но обсуждают здесь не учебный процесс, а капитальный ремонт. Местные жители говорят, что с трудом добились его начала, а теперь не могут дождаться завершения.

Маккам Ермекбаев, житель с. Жолбасшы: «10 января пришли сюда учиться, радовались. Вы сами понимаете, маленькие: «О, новая школа. Мы там будем учиться». Уже январь, февраль, март, апрель. Всё тяп-ляп».

За парты здесь должны были сесть более 100 учеников. На время ремонтных работ их разместили в соседнем здании. И всё бы хорошо, говорят родители, если бы не одно но – безопасность.

Тасболат Арипов, житель с. Жолбасшы: «Тут дорога узкая, машин много, тротуара и освещения нет. Многие дети вынуждены учиться после обеда, до самого вечера. А зимой рано темнеет, боимся за них. В акимат обращались, но там только обещают».

Поставить хорошую оценку строителям отказался сам заказчик – отдел образования. Работу в декабре у них не приняли. Если дело с мёртвой точки не сдвинется, то обещают судиться с подрядчиком. К слову, из бюджета на ремонт было выделено 56 млн тенге.

Насыр Сманов, и.о. руководителя отдела образования Келесского района: «Мы получили гарантийное письмо, что подрядчик полностью доведет работы до конца. Он хотел в декабре, но мы были против, потому что холода. Кроме того, есть гарантийные сроки – 3 года».

Сам же подрядчик пояснил, что всё затянулось из-за проектно-сметной документации. Не было учтено усиление фундамента. По факту работы получилось больше. За свой счёт компания также возвела уборную и котельную. Закончить все работы по объекту обещают, как только освободятся. Согласно сайту госзакупок, у подрядчика сразу несколько действующих договоров, среди которых есть капитальный ремонт и в других школах Сарыагашского района.