Наш чистый, красивый и окутанный зеленью город нуждается в любви и сострадании каждого человека.

Не загрязнять общественные места, приводить в порядок и бережно содержать двор – это не только санитарные требования, но и признак культуры.

Оперативно-профилактическое мероприятие «Чистый город», проходящее на территории города по инициативе начальника Департамента полиции города Шымкент генерал-майора Ералы Жумаханбетова, дает хорошие результаты.

В рамках профилактики проводится усиленная работа по выявлению и пресечению следующих правонарушений:

— Несоблюдение порядка в общественных местах и на улицах города;

— Выброс коммунальных отходов в неустановленном месте;

— Экологические правонарушения;

— Выявление бродяг и попрошаек, размещение их в специальный приемник-распределитель.

Стражи порядка призывают всех членов общества бережно относиться к окружающей среде. Сделаем мегаполис чище и безопаснее вместе!