Шымкент: Продолжается профилактическая работа в рамках мероприятия «Чистый город».

В «Группу быстрого реагирования» Департамента полиции города Шымкента поступили сообщения о гражданине, занимающемся попрошайничеством и гражданине, находящемся в общественном месте в нетрезвом состоянии.

По сообщениям сотрудниками полиции были приняты соответствующие меры. На гражданина, который занимался попрошайничеством в общественном месте, составлен административный протокол по части 1 статьи 449 КоАП РК.

А гражданин, который находился в состоянии алкогольного опьянения и спал на одной из остановок по улице Жандосова, был доставлен в центр временной адаптации и детоксикации.

Напомним, что с 13 января по 13 февраля текущего года сотрудники Департамента полиции города Шымкента проводят профилактическое мероприятие «Чистый город».

Проводится работа по выявлению бродяг и попрошаек, их задержанию и размещению в специальный приемник-распределитель, принятию по ним административных мер, проверке лиц, состоящих на учете по месту жительства, задержанию лиц, находящихся в розыске, проверке мест ремонта автотранспорта и пунктов приема железа, сообщает Департамент полиции Шымкента.