Президент страны Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении:
Смаилова Алихана Асхановича – Первым Заместителем Премьер-Министра Республики Казахстан;
Скляра Романа Васильевича – Заместителем Премьер-Министра Республики Казахстан;
Тугжанова Ералы Лукпановича – Заместителем Премьер-Министра Республики Казахстан;
Тлеуберди Мухтара Бескенулы – Заместителем Премьер-Министра – Министром иностранных дел Республики Казахстан;
Койшыбаева Галымжана Тельмановича – Руководителем Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан;
Ермекбаева Нурлана Байузаковича – Министром обороны Республики Казахстан;
Тургумбаева Ерлана Заманбековича – Министром внутренних дел Республики Казахстан;
Балаеву Аиду Галымовну – Министром информации и общественного развития Республики Казахстан;
Омарова Сапархана Кесикбаевича – Министром сельского хозяйства Республики Казахстан;
Бекетаева Марата Бакытжановича – Министром юстиции Республики Казахстан;
Аймагамбетова Асхата Канатовича – Министром образования и науки Республики Казахстан;
Цоя Алексея Владимировича – Министром здравоохранения Республики Казахстан;
Шапкенова Серика Жамбуловича – Министром труда и социальной защиты населения Республики Казахстан;
Атамкулова Бейбута Бакировича – Министром индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан;
Жамаубаева Ерулана Кенжебековича – Министром финансов Республики Казахстан;
Раимкулову Актоты Рахматуллаевну – Министром культуры и спорта Республики Казахстан;
Султанова Бахыта Турлыхановича – Министром торговли и интеграции Республики Казахстан;
Ильина Юрия Викторовича – Министром по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан;
Иргалиева Асета Армановича – Министром национальной экономики Республики Казахстан;
Мусина Багдата Батырбековича – Министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан;
Мирзагалиева Магзума Маратовича – Министром экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан;
Ногаева Нурлана Аскаровича – Министром энергетики Республики Казахстан.
2. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.