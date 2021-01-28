На большую часть Казахстана будет оказывать влияние отрог антициклона с центром над Западной Сибирью, в связи с чем ожидается погода без осадков.

Лишь на востоке страны под влиянием ложбины циклона пройдет снег с метелью. Местами по республике ожидаются туман, усиление ветра, в Акмолинской области – гололед, в Мангыстауской области – пыльная буря.

В Мангыстауской области местами ожидаются пыльная буря, усиление ветра 18-23 м/с. В Акмолинской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской областях местами ожидаются туман, усиление ветра 15-20 м/с, в Акмолинской области – гололед. В Восточно-Казахстанской, Атырауской, днем в Кызылординской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в Восточно-Казахстанской области с метелью. В Алматинской области в районе Жаланашколя ожидается усиление ветра 15-20 м/с, ночью местами – туман. В Туркестанской, Актюбинской, Костанайской, Павлодарской, Карагандинской областях местами ожидается туман.

В Шымкенте сегодня ожидается -3..+5 °C, без осадков, туман, легкий ветер. Завтра: -2..+7 °C, без осадков, легкий ветер.