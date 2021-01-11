Полицейские Шымкента благополучно вернули домой без вести пропавшую в новогоднюю ночь женщину.

31 декабря 2020 года жительница Шымкента ушла на работу и не вернулась домой. О пропаже жены сообщил стражам порядка супруг пропавшей. И зверил их, что причин для ухода у жены не было, так как не было и конфликтов в их семье, сообщает Пресс-служба Департамента полиции города Шымкент.

По данному факту сотрудники отдела криминальной полиции Абайского РУП ДП г.Шымкент совместно с коллегами из г. Нур-Султан и Алматы в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий 9 января 2021 года без вести пропавшую женщину нашли в городе Алматы.

Её здоровью и жизни ничего не угрожает. В ходе проверки было установлено, что женщина ушла из дома все же из-за семейного конфликта.

10 января 2020 года полицейские доставили гражданку в Шымкент и благополучно вернули ее семье.

Муж пропавшей женщины поблагодарил полицейских.