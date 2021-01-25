Как к нему следует относиться – как к репетиции к законному браку или как к заурядному сожительству? Давайте разбираться.

Играй, гормон!

…Гавриловы – обычная шымкентская семья. Отец, дочь с зятем, внучка-студентка и младшеклассник внучок. Живут под одной крышей. Все как у всех: забота друг о друге, теплые отношения, работа, учеба, совместные торжества, дачные хлопоты. И только в последнее время семью стало немного «колбасить». Дело в том, что младшая из Гавриловых, студентка-красавица влюбилась, но собралась при этом со своим избранником идти не под венец, а жить гражданским браком.

«С чего бы это?! – озадачились старшие. – Мы тебя что, под забором нашли, на помойке растили? Или ты в неполной семье родилась? Вы же мо-ло-дые, у вас за плечами ни прежних браков, ни внебрачных детей. Почему бы вам не зарегистрировать свой брак официально и жить как все? Ты же в первый раз выходишь замуж. Где, наконец, сваты, свадьба, белое платье, фата, ваше путешествие?»

Но, видимо, у молодых взыграл дух бунтарства и «жить как все» они не захотели. «Ой, да кому нужны эти ваши свадебные ритуалы! Прошлый век! Домострой!» – возразили молодые. И пригрозили на днях найти съемное жилье и начать в нем самостоятельную взрослую жизнь.

«Ладно, съезжайте, но почему все-таки без регистрации брака? – не успокаиваются родители. – Вы оба православные, крещеные. А, насколько мы знаем, церковь не одобряет подобных отношений, считает это греховным блудом. Не слышите нас, сходите к батюшке за советом. Не берите греха на душу».

И проблема эта повисла в воздухе.

Оставим на время семью Гавриловых и посмотрим, а что же это такое гражданский брак? Попробуем разобраться в его возможных плюсах и обозначим очевидные уже сейчас минусы.

Подмена понятий

Употребляя в разговоре выражение «жить в гражданском браке», люди подразумевают сожительство вне официально зарегистрированного брака. Это очень распространенная ошибка. На самом же деле гражданский брак, равно как жить в гражданском браке, означает официально оформленные через органы РАГС (регистрации актов гражданского состояния) отношения, а не сожительство.

РАБАТ поинтересовался у помощника настоятеля храма Казанской иконы Божией Матери города Шымкента Алексея Королевского, как в православии относятся к гражданскому браку.

«У нас гражданским браком считается, когда отношения официально оформлены в органах РАГС. Незарегистрированные отношения, совместное проживание вообще браком не называют. Есть и церковный брак – венчание, обряд которого среди таинств православной церкви занимает особое место, – пояснил Алексей Королевский. –

Пара получает духовную защиту церкви, семейный союз становится ее частичкой.

Православная семья – это особая иерархия Малой церкви, где жена подчиняется мужу, а муж – Богу. Во время проведения обряда в помощь молодой паре призывается Святая Троица, у нее просят благословения новому православному браку. Дети, родившиеся в венчанном браке, получают особое благословение уже при рождении. Молодым важно знать, что, если венчанная пара живет, соблюдая христианские законы, сам Бог берет ее на руки и бережно проносит через всю жизнь».

Так же строго к подобным свободным отношениям относятся мусульмане. Более того, за внебрачное сожительство молодых могут как минимум отлучить от семей, в крайнем случае и убить. Уят, позор! Это, конечно же, редкость, но бывает…

По законам ислама обязательным условием совместного проживания мужчины и женщины является никах – обряд бракосочетания. У никаха есть несколько требований. Первое – согласие жениха и невесты. Второе – наличие минимум двух свидетелей. Третье – отсутствие запретов на заключение брака. К примеру, согласно шариату, нельзя заключать брак близким родственникам, желательно заранее решить вопрос с вероисповеданием, если один из брачующихся другой веры. Четвертое – предоставление невесте брачного дара (не путать с калымом, это другое).

Никах, как правило, читается в доме невесты или за день, или в день (перед) официальной регистрации брака.

Зачем жениться?

Разумеется, молодым сегодня невтерпеж. Они не воспринимают телесную близость блудным грехом, что вы… «Это же чистая физиология, не более того», – утверждает озабоченная сексом скороспелая молодежь.

Одна знакомая, достаточно долго прожившая в «гражданском браке», каждый день мечтала о том, что «уж на Новый год, на День влюбленных, на 8 Марта, на мой (его) день рождения и так далее… он обязательно сделает мне предложение». И в этих ожиданиях прошло долгих тревожных семь лет. Наконец Настя забеременела и набралась-таки духу поставить вопрос ребром: или-или. К ее счастью, сожитель не сбежал, расписались.

Примечательно, что все подруги на протяжении этого времени пытались объяснить Насте, что ее Витьку НЕЗАЧЕМ на ней жениться. Регулярный секс с ней он получает? Получает! Быт наладила: супы, котлеты, чистое постельное белье, глаженые рубашки, пиво в холодильнике, зашитые носки – конечно да! Верна ему? Да! А что еще ему надо? Да ничего. Плюс ответственности никакой. В любой момент мужчина в таком браке может встать и уйти, куда ему хочется. В конце концов маму свою услышит, что Настя ему не пара, познакомится с другой, более подходящей…

Есть ряд соцопросов, исследований, согласно которым большинство мужчин в подобных браках считают себя холостыми, а женщины – сплошь замужними. В среднем из 100 таких отношений до брака доходят только 20 пар.

«Удобные» отношения, ничего не скажешь.

В ожидании лучшего

Немцы подарили миру двух великих философов – Иммануила Канта и Берта Хеллингера. Первый умер холостяком, второй был дважды счастливо женат. Между датами их жизни разница примерно в 200 лет. Берт Хеллингер скончался совсем недавно – полтора года назад. Так вот, по его наблюдению, когда мужчина и женщина долго живут вместе, но не вступают в брак, то есть не делают следующего важного шага, они как бы говорят друг другу: «Я жду лучшего (лучшую)». Хеллингер называл гражданский брак «недовыбранностью». Иными словами, вы допускаете, что нынешний ваш выбор как бы понарошку, это всего лишь пробный брак. Возможно, что вскоре вы наконец-то встретите лучшего партнера, своего (свою) единственную (единственного). А пока, ну что же, будем довольствоваться тем, что есть. Да, будем сожительствовать, а что делать?

«Только смерть разлучит нас…»

Очень много вопросов встает в гражданских браках при возникновении наследования. Напомню, что для того, чтобы союз мужчины и женщины был признан браком, он должен быть зарегистрирован в органах записи актов гражданского состояния. Права и обязанности супругов возникают только с момента государственной регистрации брака, с этого времени государство признает данный союз браком и берет его под свою защиту. В статье 13 Закона РК «О браке и семье» предусмотрен обязательный месячный срок между моментом подачи заявления о желании вступить в брак и регистрацией.

На сайте defacto.kz «Адвокаты и юристы в Казахстане. Консультации. Юридическая помощь» нашла справочную информацию по теме «Наследование в гражданском браке».

Юрист Сергей Сизинцев пишет: «Создавая союз без регистрации брака, его участники оставляют без законодательного регулирования вопросы наследования, в отличие от супругов, состоящих в зарегистрированном браке.

Гражданский брак отличается от зарегистрированного не только проблемами с разделом имущества. Люди могут прожить долгое время вместе в полном согласии, на общие средства, приобретая имущество. В случае смерти фактического супруга, на имя которого оформлено имущество, другой супруг не приобретает право наследования, если только в его пользу не было оставлено завещание либо он не находился на иждивении у умершего.

Распространена ситуация, когда человек, который прожил в фактическом браке не один десяток лет, не получает никаких прав на совместно нажитое имущество, а наследство переходит к наследникам умершего по закону (например, к родным детям или к законной супруге, с которой не расторгнут брак). Такая ситуация возникает часто, когда люди, уже имевшие свои семьи, обзаводятся новой и не считают нужным регистрировать свои отношения. Это происходит из-за того, что закон не включает граждан, вступающих в отношения без регистрации брака, в круг лиц, имеющих право на наследство по закону».

Что делать? Нужно при необходимости при жизни урегулировать вопросы принадлежности и раздела имущества фактических супругов путем заключения соответствующего договора и регистрации права собственности на имущество на имя каждого владельца. Например, приобретая имущество, включать в договор купли-продажи обоих собственников. Тогда имущество будет бесспорно общим.

Еще один вариант — составление завещания. Но помните, что лицо, составившее его, в любой момент может изменить или отменить его. Причем без объяснения причин и уведомления об этом наследника. А после смерти такое завещание вообще могут оспорить другие наследники, к примеру, дети от предыдущего брака.

К слову, если имущество оформлено на пережившего «супруга», то проблемы возникают у законных наследников умершего. Им для обоснования своих претензий на долю в наследстве необходимо будет в суде доказывать свое право собственности на имущество умершего.

Так быть ли свадьбе?

Старшие Гавриловы не сдаются. Если и не бывать свадьбе, то регистрации брака дочери они все же намерены добиться. Уж праздничное застолье они организуют точно, с их-то опытом.

Главное, чтоб доченька поняла, что в гражданском браке живут только с нелюбимой женщиной. То есть с той, которой не дорожат и не боятся потерять. А любимую сразу ведут в ЗАГС, или в РАГС, как теперь говорят.

Фарида ШАРАФУТДИНОВА

К слову!

Канадские исследователи выделили четыре фактора, которые делают семью прочной:

общее мировоззрение;

общие гастрономические вкусы;

интимные отношения;

желание гладить друг друга.