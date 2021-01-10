В Москве на избирательном участке №265 при Посольстве Республики Казахстан в Российской Федерации в 07.00 по местному времени стартовали выборы в Мажилис Парламента Республики Казахстан, передает Otyrar.KZ.

Начало голосования прошло в торжественной обстановке с исполнения Государственного Гимна страны.

Граждане Казахстана, также могут реализовать свое избирательное право на четырех участках, созданных при Генеральных Консульствах РК в Санкт-Петербурге, Казани, Астрахани и Омске.

Голосование проходит с 07.00 до 20.00 по местному времени.

При посещении избирательного участка при себе необходимо иметь паспорт или удостоверение личности гражданина Республики Казахстан.

Выборы проходят с учетом санитарно-эпидемиологических требований. На входе организован температурный контроль, избиратели обеспечиваются масками, перчатками и дезинфицирующими средствами, соблюдается социальная дистанция.