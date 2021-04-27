Согласно требованию МВД РФ, граждане Казахстана, находящиеся в России незаконно, до 15 июня т.г. должны покинуть страну либо принять меры по легализации своего дальнейшего пребывания в РФ.

Под нарушениями подразумевается истечение сроков временной регистрации, разрешения на временное пребывание и вида на жительство в России.

В то же время, при наличии законных оснований (работа, учеба и т.д.) казахстанцы имеют право обратиться в органы МВД для продления сроков временного пребывания в стране, не выезжая из России.

В таком случае меры привлечения к ответственности к гражданам применяться не будут.

При отказе от продления пребывания в России в законном порядке и нежелании покинуть страну, нарушителям грозит принудительное выдворение с последующим закрытием им въезда в РФ.