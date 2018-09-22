На территории Сирии сейчас официально находятся 22 гражданина Казахстана, работу по обнаружению остальных казахстанцев в горячих точках Министерство иностранных дел ведет совместно с правоохранительными органами, передает Tengrinews.kz.

«В отношении граждан Казахстана на территории Сирии и других горячих точек, в том числе в Ираке, хочу сообщить, что МИД совместно с другими государственными органами ведется работа, принимаются меры по возвращению наших граждан. Мы рассматриваем все возможные пути для их возвращения», — сообщил руководитель пресс-службы ведомства Айбек Смадияров. Он отметил, что работа ведется совместно с правоохранительными органами.

Он отметил, что работа ведется совместно с правоохранительными органами.

«На сегодня более 20 заявлений поступило в департамент консульской службы от родных и тех, кто находится в горячих точках в Сирии и Ираке. Официально могу сказать, что на территории Сирии сейчас находятся 22 наших гражданина, которые состоят на консульском учете, из них 21 женщина-казахстанка, вышедшие замуж за граждан Сирии, и один мужчина, который находится там по работе. (информацию — прим.) по остальным, которые не состоят на учете, к сожалению, мы подтвердить не можем. Но мы работаем над этим вопросом», — пояснил Смадияров.

Также, по его словам, ведомство ведет работу по выявлению детей граждан Казахстана, информация о которых появлялась в СМИ. Напомним, ранее о семи женщинах и 16 детях — гражданах Казахстана, восемь месяцев находящихся в лагере беженцев в Сирии, сообщил в Facebook журналист Асхат Ниязов.

«На меня вышли казахстанцы в Сирии. Они просят о помощи. Находятся в лагере беженцев на границе с Турцией. Вот она, казалось бы, рядом — мирная и братская нам страна. Но они там уже 8 месяцев. Почему им нельзя помочь вернуться в Казахстан? Я все понимаю, их туда никто не заставлял ехать, но они поехали за своими мужьями. Мужья все погибли. Теперь им что делать? Может, воевать пойти? А дети, наши, казахстанские, должны расти в этих условиях?» — написал Ниязов.