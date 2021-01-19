Департаментом экономических расследований по городу Шымкент выявлен факт незаконной деятельности ОПГ в составе 8 лиц, занимавшихся выпиской счетов-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товаров, с обналичиванием денежных средств за материальное вознаграждение.

В ходе следствия установлено, что преступной группой в период 2017-2020 годов оказаны услуги по выписки фиктивных счетов-фактур коммерческим организациям в целях уклонения от уплаты налогов в бюджет на общую сумму более 7,7 млрд. тенге.

Уголовное дело по ст.ст. 28 ч.3, 216 ч.3, 262 ч.1 и ч.2 , 24 ч.3, 190 ч.3 п.1) УК РК в отношении членов ОПГ направлено в суд.