Налогоплательщиков оштрафовали за фиктивные счета-фактуры в Шымкенте

В Шымкенте защищены интересы государства на 85,1 млн тенге, сообщает Генеральная прокуратура Республики Казахстан.

Прокуратура Туранского района города Шымкент выявила незаконное прекращение пяти дел об административных правонарушениях в отношении налогоплательщиков, выписавших фиктивные счета-фактуры на общую сумму 709,5 млн тенге.

В ходе прокурорского надзора были отменены незаконные постановления о прекращении дел, а на недобросовестных налогоплательщиков наложен штраф на сумму 85,1 млн тенге по статье 280 Кодекса РК об административных правонарушениях.

На сегодняшний день в доход государства уже взыскано 41,6 млн тенге, что стало значительным вкладом в защиту материальных интересов страны.