Фиктивные счета-фактуры на 1,5 млрд тенге выписали жители Шымкента. Это нарушение выявили сотрудники территориального Департамента АФМ.

Приговором суда гр. Ажибаев М.А. и Акынов А.О. и Акын А. признаны виновными в совершении уголовного правонарушения и окончательно назначено им наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года и лишением права занимать должности, связанные с выполнением финансовой деятельности на 7 лет.

Кроме того, приговором суда имущество в виде автомобиля марки «Toyota» конфисковано в доход государства.