Скоро весна. До ее настуления по календарю осталось четыре недели.

В паблике Инстаграм жители Ленгера делятся фотографиями предгорных подснежников. Занесенные в Красную книгу эти весенние первоцветы устойчивы даже к десятиградусным зимним морозам. Расцвели они и в Байдибекском районе.

По традиции, а это проверено годами, в феврале Шымкент переживет ни одну волну холода, но подснежники в январе — верный знак того, что весна не за горами.

А еще от яркого солнца проснулись даже ужи.

В Шымкенте сегодня ожидается +16..+9 °C, без осадков, легкий ветер. Завтра: +4..+11 °C, ливневый дождь, туман, легкий ветер. А в целом вся наступающая неделя будет в Шымкенте под знаком плюс — до +11 градусов выше нуля.

