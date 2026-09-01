Да, в нашем южном регионе о сентябре можно сказать именно так: «Четвертый месяц лета…»

Согласно прогнозу «Казгидромета» осень 2026 года в Южном Казахстане будет напоминать продолжение лета: днем тепло, местами жарко, осадков ожидается мало. Среднемесячная температура прогнозируется около климатической нормы, при этом в отдельные дни воздух может прогреться до +33…+35°C. Однако уже к концу месяца возможно похолодание, а в низинах и пригородах не исключены заморозки.

В Шымкенте средняя температура сентября ожидается примерно +20°C. Согласитесь, после невероятно знойного лета для нас это очень комфортная температура.

И это здорово, потому что начинается пора большой учебы, продолжения грандиозных проектов, традиционных осенних хлопот, связанных со сбором и хранением урожая. Но среди всего этого не забывайте и о предстоящих событиях, датах, праздниках. В помощь вам этот календарь.

1 сентября — первый день осени. День знаний.

Всемирный день написания писем.

105 лет со дня организации Центрального государственного архива Казахстана (1921 г.).

День выхода первой телепередачи «Спокойной ночи, малыши!» в 1964 году.

День любителей сериалов.

170 лет со дня рождения поэта Иннокентия Анненского.

2 сентября — день подписания в 1945 году акта о безоговорочной капитуляции Японии во Второй мировой войне.

Всемирный день кокоса.

День рождения Google Chrome.

120 лет со дня рождения ученого-геолога, члена-корреспондента АН КазССР, доктора геолого-минералогических наук, профессора, заслуженного деятеля науки РК Акжана Машанова (1906-1997 гг.).

100 лет со дня рождения актера, народного артиста СССР Евгения Леонова (1926-1994 гг.). Он был добряком не только на киноэкране, но и в жизни. Для миллионов людей он был своим — простым, отзывчивым, добрым мужиком, которого можно попросить о чем угодно.

Однажды в Тбилиси во время съемок фильма местный врач попросил его: «Товарищ Леонов, пожалуйста, давайте зайдем в реанимацию. На минутку. Там очень тяжелые больные, пусть и они на вас посмотрят».

Все больные в палате, увидев артиста, моментально расцветали и оживали. Зашли в реанимацию — та же реакция. И тогда врач взмолился: «Товарищ Леонов, давайте обойдем всех! Ведь сердце — это очень серьезно, а вы лучше любой терапии на них действуете!» А самому Леонову, сердечнику, страдавшему сахарным диабетом, лекарства от трудоголизма не нашлось. Он работал на износ. Актер так и сгорел на сцене.

90 лет со дня рождения инженера-механика, академика НАН РК, доктора технических наук, профессора Анатолия Грибановского (1936 г.р.).

3 сентября — День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны (1945 г.).

День солидарности в борьбе с терроризмом.

Шуфутинов день.

День рождения бюстгальтера.

День винограда.

Глобальный день поиска талантов.

85 лет со дня рождения прозаика Сергея Довлатова (1941-1990 гг.).

4 сентября — Всемирный день сексуального здоровья.

Международный день стрельбы из лука.

Международный день таэквондо.

День овощей.

День хомячка.

5 сентября — Международный день благотворительности (ООН).

День языков народа Казахстана.

Всемирный день бороды (первая суббота сентября).

День опозданий.

День сырной пиццы.

80 лет со дня рождения вокалиста группы Queen Фредди Меркури (1946-1991 гг.).

6 сентября — День работников нефтегазового комплекса (первое воскресенье сентября).

День рыжих людей.

Международный день стервятника.

120 лет со дня рождения казахского писателя, литературоведа С.О. Талжанова (1906-1972 гг.).

7 сентября — День внучат.

Международный день полицейского сотрудничества (ООН).

Международный день чистого воздуха для голубого неба (ООН).

Всемирный день распространения информации о мышечной дистрофии Дюшенна.

8 сентября — Международный день грамотности (по решению ЮНЕСКО с 1967 года).

День амперсанда: он посвящен графическому символу & (амперсанд), который в европейских языках заменяет союз «и».

Всемирный день физиотерапии.

9 сентября — Международный день защиты образования от нападений (ООН).

Международный день красоты.

День графического дизайнера.

Всемирный день сельского хозяйства.

День тестировщика.

50 лет — киноактрисе Полине Агуреевой.

10 сентября — Всемирный день предотвращения самоубийств.

Международный день макияжа.

День портвейна.

День пивной кружки.

День Шнобелевской премии (второй четверг сентября).

95 лет со дня рождения киноактрисы Люсьены Овчинниковой (1931-1999 гг.).

11 сентября — День правильного питания.

День рождения граненого стакана.

День осенних красок.

День трезвости.

Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.

85 лет со дня рождения режиссера-мультипликатора Гарри Бардина (1941 г.р.).

65 лет со дня рождения актера Федора Добронравова (1961 г.р.).

65 лет исполняется педагогу, литературоведу Ахату Нуртасу.

60 лет со дня рождения певицы Лады Дэнс (1966 г.р.).

12 сентября — День сотрудничества Юг — Юг ООН (ООН).

Всемирный день дельфинов.

День джипера.

Международный день вязания крючком.

80 лет со дня рождения поэта, композитора Тынышбая Ракымова (Рахимов) (1946-1999 гг.).

13 сентября — Международный день памяти жертв фашизма (отмечается во второе воскресенье сентября по решению ООН с 1962 года).

День семьи в Республике Казахстан.

Международный день шоколада.

Всемирный день фехтования.

День парикмахера.

День программиста.

75 лет со дня рождения музыканта Александра Розенбаума (1951 г.р.).

14 сентября — Всемирный день журавля.

День танкиста.

Церковный Новый год (Новолетие).

90 лет со дня рождения поэта Александра Кушнера (1936 г.р.).

15 сентября — Международный день демократии (ООН).

Международный день точки.

День рождения «Гринпис».

160 лет со дня рождения писателя Герберта Джорджа Уэллса (1866-1946 гг.).

115 лет со дня рождения писателя, публициста, переводчика Габдолы Сланова (1911-1969 гг.).

110 лет со дня рождения актера Зиновия Гердта (1916-1997 гг.).

80 лет со дня рождения кинорежиссера Оливера Стоуна (1946 г.р.).

80 лет со дня рождения актера Томми Ли Джонса (1946 г.р.).

90 лет со дня рождения актера Михаила Кокшенова (1936-2011 гг.).

70 лет со дня рождения иллюзиониста Дэвида Копперфилда (1956 г.р.).

16 сентября — Международный день охраны озонового слоя (ООН). Международный день интервенционной кардиологии (ООН).

День медицинских клоунов.

День ежевики.

Международный день науки, техники и инноваций в интересах Юга.

17 сентября — Международный день гнома.

День кантри-музыки.

Всемирный день безопасности пациентов.

18 сентября — Международный день равной оплаты труда (ООН).

Всемирный день бамбука.

Международный день электронной книги.

19 сентября — Всемирный день чистоты (третья суббота сентября).

День рождения смайлика.

Международный пиратский день.

День рождения домена .SU.

День секретаря.

День оружейника.

20 сентября — Международный день хирурга.

День матери в Республике Казахстан.

Международный день студенческого спорта.

День риса.

21 сентября — Международный день мира (по решению ООН с 2002 года).

Куликовская битва.

Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии.

115 лет со дня рождения певца и киноактера Марка Бернеса (1911-1969 гг.).

22 сентября — Всемирный день без автомобиля.

День осеннего равноденствия.

Всемирный день носорога.

135 лет со дня рождения писателя Рувима Исаевича Фраермана (1891-1972 гг.), автора книги «Дикая собака Динго, или Повесть о первой любви».

23 сентября — Международный день жестовых языков (ООН).

День рождения жевательной резинки.

День рождения поисковой системы «Яндекс».

90 лет — драматургу Эдварду Радзинскому.

24 сентября — Всемирный день моря (ООН) (последний четверг сентября).

Всемирный день Болливуда.

Международный день караванщика.

Всемирный день школьного молока.

80 лет — актрисе Наталье Аринбасаровой.

25 сентября — День фармацевта.

День мечты.

День легких.

День груши.

120 лет со дня рождения композитора Дмитрия Шостаковича (1906-1975 гг.).

26 сентября — Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия (ООН).

Всемирный день контрацепции.

День рождения граммофона.

Европейский день языков.

Всемирный день здоровья окружающей среды.

50 лет — певцу Ильдару Абдразакову.

27 сентября — Всемирный день туризма (ООН).

Международный день кролика.

День труда в Республике Казахстан.

День машиностроителя (последнее воскресенье сентября).

Всемирный день рек (последнее воскресенье сентября).

Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня.

100 лет со дня рождения писателя Серика Шакибаева (1926-1999 гг.). Он стал одним из первых мастеров пера в казахской прозе, кто глубоко и документально осветил «чекистскую» тему. Среди его ключевых работ — «Падение «Большого Туркестана», «Чрезвычайная комиссия», «Восстание» и др.

28 сентября — Международный день всеобщего доступа к информации (ООН/ЮНЕСКО).

Всемирный день борьбы против бешенства.

День работника атомной промышленности.

29 сентября — Международный день распространения информации о продовольственных потерях и пищевых отходах (ООН).

Всемирный день сердца.

День отоларинголога.

День «Идущего к реке».

90 лет — актрисе Алле Демидовой.

30 сентября — Международный день переводчика (ООН).

День работников органов юстиции РК.

День памяти святых Веры, Надежды, Любови и Матери их Софии.

День Рунета.

День ортодонта.

Мирного и классного вам сентября, земляки!

Календарь сентября листала

Фарида Шарафутдинова