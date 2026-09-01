У малого и среднего бизнеса в Казахстане растёт долговая нагрузка. Все больше займов начинает уходить в просрочку, а значит, часть из них в ближайшие месяцы может пополнить список проблемных. Общий объем займов казахстанцев с просроченной задолженностью достиг 3,3 трлн теңге, или 7,4% портфеля.

Главный объем проблемных кредитов приходится на население, но все тревожнее выглядит ситуация в МСБ. Объём задолженности с просрочкой свыше 90 дней за пол года вырос на 40% и достиг 473,5 миллиарда теңге. За полгода доля NPL90+ по кредитам малого и среднего бизнеса увеличилась с 3% до 3,9%.

Рост просроченных долгов говорит о том, что малый и средний бизнес испытывает трудности, говорят эксперты. В числе возможных причин специалисты называют снижение спроса, а также задержки по контрактам. Часть компаний могла брать кредиты под ожидаемые сделки, но если расчёты по ним затягиваются, это напрямую отражается на способности бизнеса своевременно обслуживать свои займы.

Ситуацию оценил финансист Расул Рысмамбетов: «Пока я не вижу ничего катастрофического, но на ситуацию уже стоит обратить внимание. Банки, вероятно, станут осторожнее выдавать новые кредиты и будут смотреть, как заёмщики выполняют обязательства в сентябре и октябре. Важно понять, какая часть просроченных займов перейдёт рубеж в 90 дней и станет проблемной. Если таких кредитов станет больше, это может привести и к замедлению кредитования, и к снижению темпов экономической активности».

На способность бизнеса обслуживать кредиты давят и внешние факторы. В первом полугодии цены на нефть держались значительно выше первоначальных прогнозов. Одновременно ухудшалась экономическая ситуация у одного из ключевых торговых партнёров Казахстана — России. Эксперты отмечают рост конкуренции со стороны российского импорта.

Усиление конкуренции со стороны импорта может снижать доходы казахстанских компаний и осложнять обслуживание кредитов, считает директор ТОО «ULAGAT CONSULTING GROUP» Марат Каирленов: «Усиление российского импорта начинает оказывать давление на казахстанских производителей. Это касается продуктов питания, строительных материалов, металлургической продукции и других отраслей. В результате у наших компаний могут снижаться доходы, а вместе с этим ухудшается и их способность своевременно обслуживать кредиты. В том числе это касается субъектов малого и среднего бизнеса».

При этом если раньше проблемные займы можно было продавать коллекторам и таким образом очищать банковские балансы, то сейчас возможности для такой передачи ограничены. И проблемный кредит становится не только головной болью отдельного бизнесмена, но и банка.

Особенности действующего механизма объяснил генеральный директор AERC Жаныбек Айгазин: «В прошлом году действовал мораторий на продажу проблемной задолженности коллекторским организациям с дисконтом. Поэтому банкам приходилось самостоятельно вести претензионно-исковую работу. Коллекторские компании могли привлекаться по договорам для работы с должниками, но сама задолженность им не продавалась. В результате основная нагрузка по возврату проблемных кредитов оставалась на банках».

Эксперты говорят, следующие месяцы будут решающими, они покажут сколько займов действительно перейдёт в просрочку свыше 90 дней. Не менее важно разобрать статистику по отраслям и видам экономической деятельности. Тогда станет понятно, в каком сегменте бизнесменам работать сложнее всего.