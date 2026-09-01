Военнослужащие Шымкента посетили исправительное учреждение в рамках профилактики коррупции

В Шымкенте в целях профилактики коррупционных и иных правонарушений военнослужащие местных органов военного управления посетили исправительное учреждение КУИС №31.

Профилактическое мероприятие организовано офицерами отдела воспитательной и идеологической работы и отдела военной полиции Шымкентского гарнизона в рамках антикоррупционной работы.

В ходе посещения военнослужащие ознакомились с внутренним распорядком учреждения, условиями содержания лиц, отбывающих наказание, а также с особенностями организации режима и обеспечения безопасности.

Особое внимание было уделено профилактике получения взяток, злоупотребления служебными полномочиями и совершения иных противоправных действий. На реальных примерах участникам показали, к каким серьёзным последствиям может привести нарушение законодательства.

По словам организаторов, подобные мероприятия позволяют военнослужащим наглядно осознать последствия противоправного поведения, повысить уровень правовой грамотности и укрепить чувство ответственности за соблюдение требований законодательства и воинской дисциплины.

«Цель таких мероприятий — не запугать военнослужащих, а показать реальные последствия нарушения закона. Важно, чтобы руководители сами увидели условия содержания в исправительном учреждении и донесли до своих подчинённых необходимость строго соблюдать закон и не допускать коррупционных проявлений», — отметили организаторы.

Перед посещением учреждения военнослужащие прошли установленный контроль и проверку. Им были разъяснены правила поведения, требования безопасности и порядок передвижения по территории исправительного учреждения.

В ходе экскурсии участники осмотрели спальные помещения, столовую и прогулочную площадку, а также получили информацию об организации повседневной жизни лиц, содержащихся в учреждении.

Проведение подобных профилактических мероприятий способствует формированию у военнослужащих устойчивого неприятия коррупции, повышению правовой культуры и предупреждению правонарушений.