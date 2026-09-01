В нескольких районах Шымкента на два дня приостановят подачу газа

В Шымкенте 2 и 3 сентября в связи с подготовкой к осенне-зимнему периоду временно приостановят подачу газа в ряде районов города.

Как сообщили в АО «QazaqGaz Aimaq», в течение двух суток будут проводиться работы по переподключению газопровода.

Временное отключение газа затронет жилые дома в микрорайонах Туран-1 и Туран-2, улицу Жолбарыс би, жилой комплекс «Адия», а также производственные предприятия, расположенные в индустриальной зоне Тассай.

Жителей указанных районов просят заранее отключить все газовые приборы и перекрыть краны. После завершения работ необходимо обеспечить свободный доступ сотрудникам Шымкентского производственного филиала АО «QazaqGaz Aimaq» для безопасного возобновления подачи газа.

При обнаружении запаха газа необходимо незамедлительно звонить по номеру 104.