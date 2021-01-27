Как признался подозреваемый, огнестрельное оружие ему досталось от дедушки.

Во время несения службы инспектор природоохранной полиции МПС Созакского РОП капитан полиции Жомарт Атабаев совместно с представителями государственного учреждения охраны лесов и животного мира на одном из пастбищ заметили подозрительного человека.

При виде стражей порядка, мужчина бросил оружие и попытался скрыться на лошади в неизвестном направлении. В ходе преследования полицейские задержали подозреваемого, местного жителя. Как выяснилось, брошенное местным жителем охотничье ружье оказалось не зарегистрированным.

По данному факту полицейскими проводится досудебное расследование по статье 287 УК РК «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств».

Как признался подозреваемый, огнестрельное оружие ему досталось от дедушки и он носил его при себе как защиту от диких животных. Незарегистрированное охотничье ружье сотрудники полиции изъяли и направили на экспертизу. Подозреваемый находится под подпиской.