В центре назначают лечебно-трудовую терапию продолжительностью 4 часа в зависимости от возможностей пациентов с учетом их состояния.

Под руководством врачей-психиатров они занимаются рукоделием, сообщает Пресс-служба акимата города Шымкент.

Специалисты центра отмечают, что среди пациентов достаточно людей, овладевших искусством рукоделия. Особенно их интересует работа с кожей.

— В учреждении мы обучаем созданию коллажей с использованием различных техник, изготовлению поделок различными способами, придавая цветной бумаге определенную форму. Параллельно ведутся работы по шитью, вышивке, вязанию. Особенно впечатляет работа пациентов с натуральными изделиями и бисером, — говорит сотрудник центра.

Кроме того, в центре под руководством инструктора по трудотерапии занимаются озеленением, обработке дерева, уходом за комнатными цветами, выращиванием деревьев. Также, группа мужчин помогают в ремонте сломанных, испорченных вещей. А, группа женщин в специально оборудованном бытовом помещении учится готовить сладости своими руками и сервировку стола по меню.

Ежеквартально проводятся выставки-представления поделок, на которых награждаются лучшие. Данные мероприятия, безусловно, стимулируют людей с ограниченными возможностями, повышают их мотивацию к труду и искусству.

Стоит отметить, в городском центре оказания специальных социальных услуг №2 инвалидам I и II групп с психоневрологическими заболеваниями старше 18 лет оказываются специальные социально-медицинские, психологические и педагогические услуги. Здание учреждения с семидесятилетней историей на сегодняшний день оснащено стационарным оборудованием. В нем есть столовая, прачечно-банный комплекс, спортивная площадка, секция охраны. Все помещения современно оборудованы и имеют необходимую техническую базу.