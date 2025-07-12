Пять крошечных сердец спасли в Шымкенте благодаря врачам из Минска

В областной детской больнице Шымкента в рамках мастер-класса с кардиохирургами из Беларуси провели пять сложнейших операций на сердце у новорождённых.

Пациентов отобрали с тяжёлыми врождёнными патологиями — расширением межжелудочковых перегородок, сужением артерий и другими редкими нарушениями. Самому младшему малышу исполнилось всего три дня, остальные — не старше двух с половиной месяцев.

Пять жизней, спасённых благодаря сотрудничеству казахстанских и беларусских кардиохирургов. Операции стали не только шансом для детей, но и возможностью для местных специалистов перенять уникальный опыт и новые технологии.

Юрий Линник, детский кардиохирург республиканского научно-практического центра г. Минска: «Мы надеемся, что наши приезды полезны для коллег: они узнают что-то новое и адаптируют тактику, которую мы предлагаем”, — делятся белорусские специалисты.

В планах у областной детской больницы — открытие регионального центра детской кардиохирургии, который будет обслуживать весь южный регион. Подобные мастер-классы позволяют расширять профессиональные горизонты и внедрять передовые методы лечения.

Алмат Байсалов, главный внештатный детский кардиохирург Туркестанской области: “В рамках мастер-класса мы обсудили и проекты научного развития. Планируется долгосрочная стажировка наших специалистов за рубежом, обмен опытом, развитие телемедицины и внедрение искусственного интеллекта”.

В этом году на базе многопрофильной детской больницы планируют значительно увеличить количество операций детям с врождёнными пороками сердца — довести до 200. Всё это позволит сохранить сотни детских жизней и дать шанс на здоровое будущее.