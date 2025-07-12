ИИ меняет лицо: как распознать дипфейк

В эпоху стремительного развития технологий искусственного интеллекта дипфейки становятся всё более реалистичными и опасными. Кибермошенники используют изображения знаменитостей и известных компаний, создавая фейковые видеоролики с целью обмана населения.

Эксперты предупреждают: доверяйте только проверенным источникам, не передавайте свои персональные данные неизвестным лицам и будьте крайне осторожны с заманчивыми онлайн-предложениями.

Главная цель — побудить людей вложить деньги в сомнительные схемы под видом «выгодных инвестиций». Мошенники используют изображения знаменитостей, общественных деятелей и якобы представителей известных компаний, чтобы вводить людей в заблуждение и манипулировать их доверием.

«Я, кстати, тоже стал жертвой мошенников, мое интервью, и многие люди стали мошенниками — это банальная переозвучка, история накладывается, новый аудиотрек, но то, что это мошенничество — это точно. Но дипфейки используются сплошь и рядом», — говорит управляющий директор DATASTAR, сопредседатель комитета по информационной безопасности альянса QAZTECH Евгений Питолин.

Эксперты говорят, во многих странах уже действуют строгие законы, предусматривающие ответственность за создание и распространение дипфейков. Подобные действия приравниваются к киберпреступлениям, особенно если они приводят к финансовым потерям граждан или подрыву общественного доверия.

Калилалло Байтасов, эксперт в области кибербезопасности: «Насколько я знаю, в мажилисе проходят слушания по изменениям в уголовный и административный кодекс за создание такого контента. К примеру, в Росси штраф хотят ввести от миллиона рублей и выше и даже уголовная ответственность, в Европе тоже сейчас идет речь о маркировании контента созданного ИИ и если этой маркировки нет, то там тоже какие-то безумные штрафы, люди осознают угрозу».

Правоохранительные органы напоминают: предложения лёгкого обогащения без усилий и рисков чаще всего являются уловками мошенников. Не передавайте свои личные данные, банковские реквизиты и документы сомнительным источникам. Будьте внимательны, проверяйте информацию и доверяйте только официальным каналам.