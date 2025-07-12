Жертв сталкинга теперь будут защищать законом

Преследование, которое раньше оставалось вне правового поля, теперь получило чёткое юридическое определение и наказание. Жертв сталкинга* будет защищать закон.

Эксперты уверены, это важный шаг в сторону профилактики насилия как психологического, так и физического. Новый закон даёт шанс пострадавшим получить защиту до того, как станет слишком поздно.

Алиша стала жертвой сталкинга. Девушка, которая пожелала сохранить анонимность, оказалась в опасности от навязчивого ухажёра. Мужчина преследовал её в соцсетях и мессенджерах, подкарауливал возле дома и даже угрожал её друзьям.

«В инстаграме я познакомилась с одним человеком, мы пошли в кино один раз и потом я человека заблокировала но он узнал мой адрес где я работаю, все время приходил, названивал моим друзьям. Я попросила помощи у родителей они нашли его родителей поговорили и он отстал», — рассказывает Алиша, пострадавшая.

Раньше обращаться в полицию из-за сталкинга было практически бесполезно, в законодательстве попросту не существовало статьи, предусматривающей наказание за навязчивое преследование. Теперь всё изменилось: в уголовный кодекс вводится новая статья «Незаконное преследование лица, представляющее существенную общественную опасность».

Даулет Сулейменов, директор департамента законодательства в сфере общественного порядка министерства юстиции РК: «Это фактическое причинение преследователем психической травмы потерпевшему (возбуждение чувства страха, беспокойства за жизнь, здоровье и прочее). Преследование может сопровождаться угрозами, оскорблениями, унижением чести и достоинства жертвы».

Теперь действия сталкера подпадают под статью 115 часть 1 УК РК. Жертве не нужно доказывать факт насилия, достаточно доказать, что преследование носит навязчивый характер и причиняет психологический вред. Это могут быть справки от психолога или терапевта, подтверждение ухудшения здоровья или необходимости взять отпуск.

Эксперты подчёркивают: психологическое насилие нередко перерастает в физическое: избиение, насилие или даже убийство. Зачастую сталкинг часто предшествует преступлениям и против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Халида Ажигулова, адвокат, доктор права PHD: «Есть немало фактов когда педофилы, до того как непосредственно совершить акт насилия ребенка, они выслеживают ребёнка, наблюдают куда он ходит, какие секции посещает, намеренно пытаются установить контакт с ребенком. Но, до того как статья за сталкинг была введена, в таких ситуациях полиция не могла ничего сделать, так как у человека есть конституционное право на передвижение».

Теперь за сталкинг предусмотрено наказание от внушительного штрафа до 200 МРП, исправительных работ до ареста сроком до 50 суток. Новый закон направлен на то, чтобы защитить жертву до того, как случится беда.

*Сталкинг, от английского «stalking» (преследование), это форма домогательства, выражающаяся в навязчивом преследовании и преследовании жертвы. Сталкинг может включать в себя различные действия, такие как слежка, звонки, сообщения, рассылка нежелательных подарков, угрозы и другие формы запугивания.