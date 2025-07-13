Юг, закутанный в жару, ласков только поутру

Самая «горячая» тема сезона – знойное лето. Да, в эти дни у нас стало чрезмерно тепло, знойно, жарко. А чему удивляться? Все-таки июль, макушка лета, шильде. Нам ли страдать, ахать и охать от палящего солнца…

И все-таки удивляют сюжеты о том, как сильно припекает в этом году в Португалии, Испании, Италии… Раньше, до того, как я побывала в Европе, недоумевала, мол, все-то 39 градусов, а они стонут… Теперь-то поняла: их 39, в странах на побережьях морей, с обилием рек, не чета нашей жаре. Нам, в условиях засухи, гораздо легче, чем им во влажном климате, ведь кругом испарения. Казалось бы, тепло, солнце палит, а белье и одежда там до конца не высыхают. Почему? А потому что воздух влажный, от этого даже нам, азиатским южанам, в этих заморских странах дышится тяжелее.

Отсюда политкорректный вывод: у нас даже жара лучше. Примите это как должное.

«Жара – это когда переворачиваешь подушку не потому, что обратная сторона холоднее, а потому что сухая»

Еще одно личное наблюдение: в этом году мне пока никто еще не прислал советов, как легче пережить жару. Выходит, все давно уверены, что их ближайшее окружение проинформировано.

Сделаем вид, что мы не знаем об этом. Итак, советы.

Советы по дому. Постарайтесь просыпаться пораньше и в утренние, относительно прохладные часы сделать больше дел по дому. Протереть пыль, помыть полы, приготовить еду, наварить компота, запустить стиральную машинку, развесить постиранное белье. И не забудьте закрыть окна, как только начнет уходить утренняя прохлада!

Увлажняйте воздух в квартире при помощи пульверизатора. Старайтесь распылять воду каждый час, а еще можно опрыскать водой шторы.

Если дома нет кондиционера, не переживайте: его аналог можно изготовить самостоятельно. Делается это так: возьмите простой бытовой вентилятор и поставьте перед ним бутылки с ледяной водой. Хорошо иметь в морозилке запас льда или замораживать воду в бутылках, наполнив их на три четверти: так кондиционер, сделанный из вентилятора, получится еще эффективнее.

Важнейший совет: если у вас, к счастью, есть кондиционер, то промойте фильтры в нем. Вы удивитесь, сколько пыли, копоти и другой нечисти там находится. А вы этим дышите…

Пейте дома больше воды, чая с лимоном или мятой, того же компота для поддержания гидратации. Меньше сладкой газировки, от кофе и алкоголя в жару тоже лучше отказаться.

Советы по улице. Избегайте длительного пребывания на открытом солнце, старайтесь двигаться по теневой стороне улицы. По возможности не выходите на улицу с полудня примерно до 17:00. Этот совет особенно касается пожилых людей и тех, у кого есть сердечно-сосудистые проблемы.

Выходя на улицу, ВСЕГДА берите с собой бутылочку с водой, слабо заваренным чаем, несладким компотом. Лучше все-таки просто с водой – так вы сможете при необходимости и руки ополоснуть, и лицо освежить. Пейте чаще, мелкими глотками.

Будет классно, если вы накинете на шею влажную косынку или просто марлю.

Несколько слов об одежде. Она должна быть из натуральных тканей – хлопка, льна, ситца, батиста, штапеля и т.д. Лучше свободного, легкого покроя, желательно не обтягивающей, без утягивающих поясов. Обувь носите легкую, открытую, чтобы меньше потели ноги.

Не забудьте про летний зонтик, веер и, конечно же, головной убор. Без них детям и старикам лучше вообще не стоять под солнцем. Кстати, им на случай получения теплового удара положите в сумочку или карман записку с контактными данными родственников и близких.

Напомню, что такое тепловой удар. Его симптомы: бледность/покраснение кожных покровов, обильное потоотделение или сухость кожных покровов, головокружение, головная боль, тошнота, потеря сознания, судороги.

Советы по режиму питания. Меньше тяжелой еды. Больше салатов, фруктов, овощей, ягод, бахчевых. Врачи утверждают, что при высоких температурах наше тело тратит больше энергии на поддержание нормальной температуры, и переваривание тяжелой пищи становится дополнительной нагрузкой.

Универсальные блюда – окрошка, коже, кисло-молочные прохладительные напитки.

Советы по сну в летнюю ночь. Если в доме нет кондиционера, то спите в хорошо проветриваемой комнате.

На двери или стулья можно развесить влажные простыни и полотенца. Поставьте рядом бутылочку с водой. Пригодится.

Напомню, спать на полу прохладнее.

Спите на простынях из натуральных тканей.

Советы по гигиене. По возможности почаще принимайте душ, мойте голову. Меняйте белье, рубашки, блузки, брюки. Пусть ничто не омрачит общения с вами.

Фарида Шарафутдинова