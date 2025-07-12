Пирамиды рушатся всегда — не заходите в них никогда

Финансовые пирамиды остаются серьёзной угрозой, несмотря на ужесточение законодательства и усилия правоохранительных органов. Сотни людей продолжают терять свои сбережения, поверив в обещания лёгкой прибыли.

По данным Департамента экономических расследований по городу Шымкент, в производстве находятся 11 дел о создании и руководстве финансовыми пирамидами. Пострадавшими признаны 272 человека из общего числа вкладчиков — 6 211.

С санкции суда девять подозреваемых арестованы, еще девять — под домашним арестом. В ходе следствия изъяты 17,4 килограмма золотых украшений и почти 418 миллионов тенге наличными.

Сырым Жорматов, помощник прокурора г. Шымкента: «Общий ущерб по этим уголовным делам превышает 2,6 миллиарда тенге. Арестовано имущество на сумму более 2,2 миллиарда тенге — не только у самих подозреваемых, но и у лиц, на которых это имущество было переоформлено».

Одно из самых громких дел последних месяцев — так называемая пирамида Nazira Gold. Под видом реализации ювелирных изделий организаторы обещали доход до 40% в месяц. В действительности — схема обмана, в которую вовлекли более 4 000 человек.

Сырым Жорматов, помощник прокурора г. Шымкента: «По делу Nazira Gold ущерб составляет 1,2 миллиарда тенге. Расследование продолжается, иные детали пока не подлежат разглашению в связи с процессуальными требованиями».

Прокуратура призывает граждан быть особенно осторожными при выборе инвестиционных проектов. При первых сомнениях — обращаться в правоохранительные органы.

Сырым Жорматов, помощник прокурора г. Шымкента: «Наша общая задача — не только раскрывать подобные схемы, но и предотвращать появление новых жертв. Если вы сомневаетесь в прозрачности предложений, обратитесь в полицию или позвоните в колл-центр. Один звонок может спасти ваши сбережения».

Специалисты напоминают — будьте бдительны и не верьте в легкие деньги. Прежде чем отдать свои средства, проверьте, не пирамиду ли вы строите.