Рынок «Коктем» переносится в новый торговый центр

Расположенный вдоль улицы Жибек жолы рынок «Көктем» продолжает свою работу. В настоящее время торговые ряды поэтапно переносятся в новый современный трёхэтажный торговый центр, построенный рядом с прежним рынком, сообщает пресс-служба акима города Шымкента.

Перенос осуществляется в рамках модернизации объекта, усиления требований к безопасности и санитарным условиям, а также для создания более комфортных условий для предпринимателей и покупателей. Новое здание, находящееся в непосредственной близости от старого рынка, полностью оснащено необходимой инфраструктурой в соответствии с действующими стандартами.

Общая площадь нового торгового центра составляет 7200 квадратных метров. Для предпринимателей созданы все условия для продолжения деятельности — торговые помещения просторные, светлые и удобные.

В соответствии с направлениями торговли:

• 1 этаж отведён под сантехнику и строительные материалы

• 2 этаж — под товары повседневного спроса, овощи, фрукты и мясную продукцию

• 3 этаж — под одежду, игрушки и другие товары широкого потребления

Стоимость аренды осталась на уровне прежнего рынка. К примеру, бутик размером 2×3 метра, ранее сдававшийся за 25 000 тенге, доступен в новом здании по той же цене. Это решение принято с учётом интересов предпринимателей.

В настоящее время с арендаторами ведутся разъяснительные работы. Перемещение осуществляется поэтапно, каждому продавцу предоставляется индивидуальное торговое место.

Этот перенос — важный шаг навстречу современным требованиям, развитию предпринимательства и формированию новой торговой культуры.