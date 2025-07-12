В Шымкенте опубликовали точную копию рукописи Абая

Научно-исследовательский центр «Мухтартану» Южно-Казахстанского университета имени М. Ауэзова выпустил новый научный труд под названием «АБАЙ. Транскрипция, основанная на рукописях Мурсеита».

Публикацию приурочили к 180-летию Абая Кунанбаева — поэта и философа, чей день рождения отмечается 10 августа.

Одним из ключевых достоинств труда стало первое опубликование полной факсимиле-версии рукописи Абая, датируемой 1910 годом.

«В научной работе текстологически и терминологически проанализированы и сравнительно изучены рукописи Мурсеита Бикиулы, которые считаются основным источником произведений Абая. Кроме того, в издание вошли оригинал и транскрипция письма поэта к своему брату Халиолле, а также результаты сравнительного анализа рукописей, переписанных Рахымом Жандыбаевым и Оразке Уакбайулы», — отметили в вузе.

Авторы книги — кандидат филологических наук, доцент Акжол Калшабек и PhD-докторант Азимхан Исабек. Как отметил Исабек, этот труд является результатом многолетнего научного исследования.

«Полная и грамотная транскрипция произведений Абая на основе подлинников была мечтой великого писателя Мухтара Ауэзова еще при его жизни. Сегодня эта мечта осуществилась, — сказал соавтор издания.

Фундаментальный труд, приуроченный к 180-летию Абая, насчитывает 712 страниц и расценивается как важное достижение в области абаеведения.