Награда для Ангела чистоты

Каждое утро, когда город только просыпается, на улицах Шымкента уже звучит тихий скрип метлы. Это — Гулипа Сейткулова. Уже 19 лет она следит за чистотой своего двора и родного района. Но для местных жителей она — не просто работница коммунальной службы. Она — душа улицы, хранительница уюта, друг и советчица.

В этом году её труд наконец был замечен официально — Гулипа апа стала Почётной жительницей Шымкента. С «ангелом чистоты» встретился корреспондент OTYRAR.

Утро Гулипы апа начинается в семь — строго по часам. Тишину улицы нарушает только звук метлы и её лёгкое покашливание. Ближе к полудню к ней подтягиваются малыши — её маленькие помощники. За старание — конфеты и добрые слова. Для детей она — как бабушка, для взрослых — символ уюта и добрососедства.

С ней здороваются все от соседей до водителей автобуса. В каждом доме её знают, ценят и уважают. Звание «Почётный житель Шымкента» стало для неё настоящим сюрпризом — Гулипа апа не привыкла к наградам.

Гулипа Сейткулова, почётный гражданин Шымкента: «Я удивилась, честно. Обычно такие награды дают учителям, чиновникам… А тут — мне. Но, приятно. Спасибо городу. У меня много коллег, они тоже достойны».

Она стала частью жизни целого микрорайона. С ней советуются, делятся радостями, просят совета. Хотя у самой уже есть правнуки, для всех она просто апа из двора. Дети просят её уйти на покой, но она не может — любит своё дело.

«Она давно нам как родная. Очень добрая, отзывчивая. Её любят все. Это правильное решение — такие люди должны получать награды», — говорит жительница Шымкента.

А ещё у Гулипы апа есть заветная мечта — совершить хадж. Она копит на поездку, чтобы помолиться не только за себя, но и за свой любимый город, за людей, которых называет своими.