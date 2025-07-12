Казахстанцев ждет глобальная реформа в управлении своим жильем

Казахстанцев ждет реформа в управлении жилищно-коммунальным хозяйством. Возвращается институт КСК, но уже в новой форме.

Теперь жильцы смогут выбирать наиболее подходящую модель управления от объединения ОСИ до профессиональных управляющих компаний. Кроме того, появится институт профессионального управдома. Жильцы смогут избрать председателя дома с соответствующей квалификацией или доверить управление лицензированной компании.

Из проекта Закона «О внесении изменений в законодательные акты по вопросам жилищно-коммунального хозяйства»: «Субъекты управления объектом кондоминиума оказывают услуги по управлению объектом кондоминиума при наличии в своем составе работников, имеющих документ о признании профессиональной квалификации на осуществление функций по управлению объектом кондоминиума».

Основное изменение — это возможность объединения нескольких ОСИ в единый кооператив собственников квартир. Ранее модель «один дом — одно ОСИ» вызывала множество споров, особенно в крупных городах. При этом эксперты в сфере ЖКХ недоумевают, зачем возвращать КСК если от нее планировали отказаться.

Сайкен Айсин юрист, эксперт в сфере ЖКХ: «Они вернули только в том плане, что это КСК для ОСИ, а не для жителей. Если, в большинстве случаев, КСК осталось, несмотря на то, что его всё время отменяли, они остались. Все равно надо переводить в ОСИ. Здесь вопросов у меня, как у юриста, очень много к этому законопроекту».

Если жильцы не выберут форму и субъект управления в срок, им временно назначат управляющую компанию. Такой подход позволит избежать хаоса и бесконтрольного состояния жилого фонда.

Екатерина Смышляева, депутат мажилиса парламента РК: «Дома, которые состоятельные и большие, в которых есть платежеспособные жители, это будут хорошие такие ОСИ, которые, скорее всего, выберут сами себе руководителя и будут содержать в штате сантехника, электрика и прочее. Те дома, которые большие, но безынициативные, они, скорее всего, выберут управляющую компанию, которая будет оказывать им услуги под ключ».

Малые и старые дома с ограниченной платежеспособностью, но инициативными жителями могут объединиться в ОСИ или создать некоммерческие КСК для совместного управления. У каждого сегмента жилого фонда появится выбор формы домоуправления.