Центр, где старость встречают с заботой, просит помощи у государства

Жунис Таласов впервые находится в центре Ізетті зейнеткер. За его плечами десятки лет работы в сфере спорта, в том числе в художественной гимнастике. Сегодня он один из тех, кто получил возможность пройти лечение и восстановиться.

Жунис Таласов, пенсионер: «Спасибо большое. Мне всё нравится. Я здесь впервые, но уже могу сказать обслуживание хорошее, питание отличное. Есть возможность заниматься спортом. Благодарю руководство, встретились теплом».

Работу центра оценил и депутат-мажилиса Данабек Исабеков. Он осмотрел помещение, ознакомился с условиями проживания и пообщался с отдыхающими. По словам народного избранника, число желающих попасть в центр с каждым годом растёт, а места недостаточно. Вопрос требует системного подхода и комплексных решений.

Данабек Исабеков, депутат Мажилиса Парламента РК: «Пенсионеры просят, чтобы путёвки выдавались каждый год. В Шымкенте более 95 тысяч пожилых людей, а центр может принять только 3,5 тысячи человек в год. Всё убирается в финансирование. Сейчас на учреждения выделяется 300 миллионов тенге. Я планирую внести предложение. Если в бюджете будут средства, нужно открывать не один, а как минимум 3-4 таких центра. Люди старшего поколения должны отдыхать и получать необходимое лечение регулярно».

Первоначально центр был рассчитан на 70 человек. Сегодня здесь одновременно принимают до 120 пожилых. Учреждение продолжает развиваться. Вся инфраструктура адаптирована под нужды возрастных гостей с акцентом на комфорт и доступность.

Жанат Утебаева, руководитель управления занятости и соцзащиты г. Шымкента: «Дополнительно хотим открыть ещё процедуры, бассейн, чтобы зимой и летом оно работало. И дополнительные процедуры, чтобы лечебные процедуры там же проводились. Это уже будет строиться с конца июля, уже начнут. Дополнительно ещё будет одна процедура».

В центре созданы все условия для полноценного отдыха пожилых: четырехразовое питание, медицинское обслуживание, гигиенические удобства и комфортные бытовые условия. Для досуга — библиотека, спортивные тренажёры, фитнес-зона и залы для занятий физической активностью.

Сегодня в Шымкенте проживает около 95 тысяч пенсионеров. Более 28 тысяч из них изъявили желание пройти оздоровление в подобных учреждениях. Однако путёвки пока получают лишь те, кто встал в очередь два года назад. Вопрос расширения сети таких центров уже рассматривается на государственном уровне.