Имеющие медицинское образование, теперь будут приниматься на работу в государственные медицинские учреждения через информационную систему.

Для этого в Шымкенте будет запущена автоматизированная система отбора кадров «Нг-process». Ранее эта система была внедрена в сфере образования города, на сегодняшний день трудоустроено более 300 педагогов.

Для реализации информационной системы отбора специалистов заключен договор между управлением здравоохранения города Шымкент и компанией «HR-process». На основании соглашения с апреля 2021 года будет запущена новая система и ищущие работу граждане будут привлечены к работе через информационный портал. Прозрачная и объективная система отбора кадров — залог привлечения лучших специалистов в сферу здоровья.

Специалисты с медицинским образованием, ищущие работу по новой системе, обращаются за трудоустройством по специальной программе, не посещая главного врача или отдела кадров. То есть, на информационном портале «HR-process» гражданин, ищущий работу, вводит полную информацию о себе и набирает баллы. Гражданин, набравший высокие баллы, автоматически принимается на работу в государственные медицинские организации города.

Стоит отметить, целью данного проекта является профилактика коррупции при подборе кадров с обеспечением доступа кандидатов на актуальные вакансии учреждений здравоохранения.

На сегодняшний день в государственных медицинских учреждениях города имеется более 120 вакансий врачей по таким специальностям, как анестезиолог, реаниматолог, ревматолог, инфекционист и педиатр.