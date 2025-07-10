Китай начнёт продвигать Туркестан в Шанхае

В Шанхае открывается информационный офис, который будет продвигать туристический имидж Казахстана. Делегация из Шанхайского региона посетила Туркестан, чтобы на месте оценить его инвестиционные возможности.

Гостей познакомили с индустриальными зонами, производственными парками и специальной экономической зоной. Потенциал впечатлил: представители китайского бизнеса заявили о готовности к запуску совместных производств. Среди возможных проектов – глубокая переработка яблок с экспортом в Европу, развитие мукомольной и хлебопекарной промышленности с последующими поставками в Китай, переработка цветных металлов, а также создание швейных производств.

Кроме того, китайская сторона планирует начать информационно-рекламную кампанию о туристических локациях Туркестанской области на территории КНР.

Нуралхан Кушеров, аким Туркестанской области: «Мы готовы к партнёрству в различных сферах. В регионе созданы благоприятные условия для инвесторов: работают индустриальные зоны, производственные парки, специальная экономическая зона. Открыты перспективы для совместной работы в промышленности, сельском хозяйстве, туризме и других направлениях».