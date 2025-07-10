Ограничить выдачу онлайн-кредитов предлагают Казахстане

Ограничить выдачу онлайн-кредитов предлагают в АРРФР. Проект постановления размещен на сайте открытые НПА.

Если его примут, в один день можно будет взять займов не более 150 МРП, около полумиллиона тенге. Превышение этого лимита станет сигналом для банков и МФО, выдача денег приостанавливается. Это должно «остудить» эмоциональные решения и защитить казахстанцев от кредитной зависимости.

«Проект предусматривает введение контрольных мер в части установления требования по «охлаждению» банками выдачи потребительских онлайн-займов в случае получения заемщиком в течение одного календарного дня нескольких микрокредитов, сумма которых в результате сложения превышает 150 МРП», — говорят в Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка.

Цель новых правил: сократить число казахстанцев, попадающих в кредитные ловушки. Контроль за онлайн-займами также призван бороться с недобросовестными практиками микрофинансовых организаций. Кроме того, это поможет казахстанцам в случае, если они нарвались на мошенников.

Назар Рахимов, управляющий директор по юридическим вопросам АФК: «Были предложены такие крайние меры, как запрет всем гражданам на получение кредита и они могли бы снять его на определенное время. Но потом, в ходе работы, путем компромисса были предложены нормы, которые касаются только кредитов, которые используются посредством интернета. Это деньги, которые можно обналичить, которые можно перевести третьему лицу, эта категория займов более уязвимая».

«Кредит за минуту» также могут отменить. Займы свыше 150 МРП хотят перечислять только спустя сутки после заключения договора. Причём заемщику придётся подтвердить своё согласие через eGov. Эксперты говорят, количество заёмщиков в стране продолжает расти. Всё больше казахстанцев прибегают к кредитам и рассрочкам, часто необдуманным и на эмоциях.

«Количество заемщиков растет и растет объем просроченных кредитов, население берет кредиты, население много берет кредитов и начинает брать все больше и больше. Предыдущие меры, как Сулейменов говорил, к существенному результату не привели. Потребительская активность растет и растет и со скоростью больше 20% в год. Задача убрать его пониже», — объясняет финансовый аналитик Арман Бейсембаев.

Кроме того, если сумма займа превышает 1000 МРП, это около 4 млн тенге, потребуется письменное согласие супруга. Исключение, если супруг является созаёмщиком или кредит оформляется для внутреннего рефинансирования. Раньше этого правила не было. Проект постановления будет находиться на обсуждении до конца июля.