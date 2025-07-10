Отдыхайте с умом: простые правила у воды спасают жизни

Палящее солнце и жара за +40 — шымкентцы массово отправляются к водоёмам. Весело, шумно, но, к сожалению, не всегда безопасно. С приходом лета увеличивается и тревога: вода уносит жизни быстро, молча и без шансов.

Недавняя трагедия в Алматинской области, где на частном пляже утонула молодая женщина, стала поводом для усиления контроля на пляжах третьего мегаполиса. Всё — ради того, чтобы отдых не обернулся бедой.

На пляжах мегаполиса — аншлаг. Люди спасаются от жары, но часто забывают: купаться можно только в официально разрешённых местах. Детей — только под присмотром. Алкоголь — оставить дома.

Спасатели рассказывают: нарушения выявляют каждый день. Где-то батуты без страховки, где-то не выдают спасательные жилеты в прокате катамаранов. Но чаще всего — самовольные заплывы за буйки. Вода не прощает беспечности. Поэтому контроль нужен за каждым — и за ребенком, и за взрослым.

Серик Толегенов, главный спасатель ДЧС г. Шымкента: «Мы ежедневно объезжаем пляжи и разъясняем правила поведения на воде. Главное — не оставлять детей без присмотра, не садиться на катамараны и скутеры без спасательного жилета. Нарушения есть, особенно на частных пляжах. Мы учим, как правильно надевать жилеты, как вести себя в экстренных ситуациях. Всё это — ради безопасности отдыхающих».

Недавняя трагедия в Алматинской области стала шоком для всей страны: женщина утонула на глазах у отдыхающих — поблизости не оказалось спасателей. Любовь Шокова из Шымкента теперь отдыхает только на проверенных пляжах — там, где есть вышки и дежурят спасатели.

Любовь Шокова, жительница Шымкента: «Обязательно должны быть спасатели, наблюдатели, и, конечно, вышка. Мы отдыхали на море — там всё это было. За детьми нужно постоянно следить. У каждого должен быть круг или нарукавники. Нельзя заплывать далеко — это опасно».

Спасатели напоминают: отдых у воды — это радость только тогда, когда соблюдаются простые правила. И в очередной раз призывают отдыхающих не оставлять детей без присмотра, не переоценивайте свои силы. А при первых признаках беды — звонить в 112. Пусть лето будет жарким — но не трагичным.